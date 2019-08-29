Yeni OVP yeniden dengelenme sürecinin ilk raporu olacak
Yeni Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye’nin dengelenme yılı olarak nitelenen 2019’a ilişkin ilk resmi değerlendirme raporu niteliğini taşıyor. Raporla ilgili eylül ayında gelecek dönem ekonomik yaklaşımları belirleyen metinlerin yayımlanması bekleniyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.