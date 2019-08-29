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Yeni OVP yeniden dengelenme sürecinin ilk raporu olacak

Yeni Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye’nin dengelenme yılı olarak nitelenen 2019’a ilişkin ilk resmi değerlendirme raporu niteliğini taşıyor. Raporla ilgili eylül ayında gelecek dönem ekonomik yaklaşımları belirleyen metinlerin yayımlanması bekleniyor.

Yeni OVP yeniden dengelenme sürecinin ilk raporu olacak
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