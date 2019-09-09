"Yeni Özbekistan Türkiye’nin stratejik ortağı olacak"
Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjayev, iki ülke arasında zarar gören ilişkilerin ardından ticarette Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in başkanlığında yeni bir sayfa açıldığını belirterek, “Ticaret hacminde hedef; 5 milyar dolar. Türkiye, stratejik ortağımız olacak” dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.