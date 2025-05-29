Yeni para birimi geliyor... ECOWAS, "eko" için çalışmalarını hızlandırdı

ECOWAS'ın 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında Nijerya'da konuşan Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, tek para biriminin ekonomik bütünleşme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bölgesel ekonomik entegrasyon açısından önemli

Tuggar, "eko"nun benimsenmesinin halen devam eden bir süreç olduğunu ancak bölgesel ekonomik entegrasyon açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında yakınsama kriterlerine ulaşmak gerektiğine işaret eden Tuggar, "Şu an itibarıyla hiçbir ülke bu kriterleri tam anlamıyla yerine getirebilmiş değil. Örneğin, Nijerya bu nedenle makroekonomik reformlara yönelmiş durumda. Bu kriterlere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bir süreç ve devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ortak pazar ve gümrük birliği de oluşturulacak

Tuggar, bölgesel ekonomik bütünleşme açısından tek para biriminin yanı sıra ortak pazar ve gümrük birliği oluşturulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

ECOWAS'ın 50. yılı vesilesiyle düzenlenen kutlamalara da değinen Tuggar, bu etkinliğin sadece bir yıl dönümü kutlaması olmadığını aynı zamanda ECOWAS'ın temel ilkelerine olan bağlılığın yeniden teyit edilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

2019'da kararlaştırılmıştı

ECOWAS liderleri, 2019'da "eko"nun bölgesel para birimi olarak kullanılmasını kararlaştırmıştı ancak siyasi ve ekonomik nedenler, uygulamaya geçilmesini geciktirdi. 2023 yılında düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde de "eko"nun benimsenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı.

Sömürgelerden kalan para birimleri terk edilecek

Afrika'da sömürge ülkelerden kalan farklı ulusal para birimlerinin terkedilerek yeni ortak para biriminin hayata geçmesi için çabalayan ECOWAS, EKO ile ticaret maliyetlerinin düşürülmesini ve bölge içi ticaretin de iyileştirmesini hedefliyor.

Toplamda 15 üye ülkeden oluşan ECOWAS'ta kimler var:

-Benin

-Burkina Faso

-Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)

-Fildişi Sahili

-Gambiya

-Gana

-Gine

-Gine-Bissau

-Liberya

-Mali

-Nijer

-Nijerya

-Senegal

-Sierra Leone

-Togo