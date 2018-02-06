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Yeni reform paketleri komisyonlarda

İçerisinde asgari ücretin bin 600 liranın aşağısına düşmesini engelleyen, konut ve çeyiz hesabına ekstra teşvik sağlayan maddelerin bulunduğu reform paketi ile icra ve iflas düzenlemesini barındıran 93 maddelik tasarı, bugün Meclis komisyonlarında görüşülecek.

Yeni reform paketleri komisyonlarda
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Geçen hafta Meclis'e gönderilen iki yeni tasarı için bugün komisyonlarda mesai yapılacak.

Geçtiğimiz hafta salı günü TBMM'ye gönderilen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın görüşmeleri Adalet Komisyonunda yapılacak.Tasarıda 93 madde yer alırken, tasarı ile şirket kurulumlarında önemli kolaylıklar sağlanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda ise "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" görüşülecek.

Bu reform paketi ile 16 yıl ve üzeri otomobil sahibi olanlar yeni araç alımlarında kendi araçları için hurda indiriminden yararlanabilecek. Öte yandan ilk kez konut sahibi olacaklar ve evlilik planları yapanlar için konut hesabı ve çeyiz hesabında devlet katkı oranı da artırılacak.

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