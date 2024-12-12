Yeni rekorlar kapıda: ING, altında 2025 öngörüleri paylaştı!

ING Bank, 2025 yılına yönelik emtia piyasası tahminlerinde, altının yeni rekor seviyelere ulaşmasını beklediğini açıkladı. Banka, merkez bankalarının para politikalarını gevşetmeye devam edeceğini ve rezervlerini çeşitlendirmek için güçlü altın alımlarını sürdüreceğini belirtti.

Ticaret gerilimleri ve altın talebi

ING, ticaret gerilimlerinin tırmanma potansiyelinin küresel piyasalarda belirsizliğe yol açabileceğini ve bunun altına yönelik güvenli liman talebini artıracağını ifade etti. Ayrıca, merkez bankalarının rezervlerini genişletme stratejilerinin altın fiyatlarını destekleyeceği kaydedildi.

Endüstriyel metallerde belirsizlik

Endüstriyel metaller için ise görünüm daha karmaşık. ING, ticari sürtüşmeler, ABD’nin Enflasyon Azaltma Yasası'ndaki potansiyel değişiklikler ve Çin’den gelen ekonomik teşviklerin metal piyasalarında baskı yarattığını vurguladı. Banka, Çin’in destek önlemlerinin emtia kompleksine ne zaman ve nasıl yansıyacağını dikkatle izleyeceğini belirtti.

Arz-talep dengesi kritik

ING’ye göre, küresel emtia piyasalarının büyük kısmında 2025 yılında nispeten rahat bir arz-talep dengesi beklenirken, Çin’in ekonomik teşviklerinin büyüklüğü ve zamanlaması emtia fiyatlarının gidişatını belirleyecek kilit faktörler arasında yer alıyor.

Altının yükselişi sürer mi?

ING'nin projeksiyonlarına göre, altın fiyatlarının küresel belirsizlikler ve merkez bankası alımları sayesinde güçlü bir performans göstermesi bekleniyor. Banka, yatırımcıların siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek portföylerini güvenli liman varlıklarıyla dengeleme stratejisine yöneleceğini düşünüyor.