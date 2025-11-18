Yeni sığınak yönetmeliği Mersin’i harekete geçirdi
Türkiye’nin güncellenen sığınak yönetmeliği yürürlüğe girerken, Mersin’deki mevcut sığınakların denetlenmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi gündeme geldi. Yeni düzenlemeler, atıl durumda veya farklı amaçlarla kullanılan sığınaklarda güvenlik ve afet hazırlığını zorunlu kılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 6 aylık çalışma sonucunda, Türkiye’nin sığınak yönetmeliği yenilenerek Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler, hem mevcut yapı stokunun denetlenmesini hem de yeni yapılacak binalarda sığınakların zorunlu ve standartlara uygun şekilde inşa edilmesini kapsıyor. Mersin’de uzun süredir atıl durumda veya farklı amaçlarla kullanılan sığınakları da kapsayan yönetmenlik için yetkililer göreve davet edilirken konunun hayati bir önem taşıdığı bildirildi.
Konuyu değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Emlak Komitesi Başkanı Ümit Utku Mete, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmenliğin elzem olduğunu belirterek, “Özellikle son yıllarda afetlere hazırlıklı olma bilincinin artması, güvenli yaşam alanlarının önemini daha da görünür hale getirdi. Yeni yönetmelikle birlikte: 10’dan fazla konut bulunan binalarda sığınak yapımı zorunlu hale getirildi. Ameliyathane, doğumhane ve yoğun bakım ünitelerinin, deprem ve acil durumlarda kullanılabilirliklerini sağlamak amacıyla bodrum katta ve sığınak özelliğinde olacak şekilde projelendirilmesi gerekecek” dedi.
Ümit Utku Mete, tüm mevcut sığınakların, 1 yıl içerisinde denetlenerek mevzuata uygun hale getirileceğini ve ruhsatlarında AFAD’a bildirileceğine dikkat çekerek, “Mevcut metro tünelleri ve yapılacak yeni hatlar, gerektiğinde sığınak olarak kullanılabilecek altyapıda planlanacak. Millet bahçelerinde, 15.000 metrekare ve üzeri alanların yüzde 3’ü yer altı sığınağı olarak ayrılacak. 5000+ kişi kapasiteli stadyumlar ve büyük tesislerde, ayrıca 50+ yataklı yurt ve oteller gibi konaklama tesislerinde sığınak zorunlu olacak. Kamu sığınaklarında, 24 saat kesintisiz enerji sağlayacak jeneratör, uydu telefonu, Wi-Fi, yangın ekipmanı, lavabo ve temel ihtiyaç birimleri bulunacak. Tüm mevcut sığınaklar, 1 yıl içerisinde denetlenerek mevzuata uygun hale getirilecek ve ruhsatları AFAD’a bildirilecek” diye konuştu.
“Yönetmenlik amaç dışı kullanıma son verecek”
Ümit Utku Mete, insanların içinde bulunduklarını binaların güvenli ve afetlere karşı dayanıklı olmasını talep etmek zorunda olduğuna değinerek, “Bu düzenlemeler yalnızca yeni yapılaşmayı değil, şehirlerimizde uzun süredir atıl durumda veya farklı amaçlarla kullanılan sığınakları da kapsamaktadır. Sığınakların amaç dışı kullanımına son verilmesi, standartların güncellenmesi ve özellikle yaşlılar, engelliler ve hamile bireylerin erişimine uygunluk şartı, modern kentsel dayanıklılık yaklaşımı açısından önemli bir adımdır. Bizler, yaşadığımız şehirlerin ve içinde bulunduğumuz binaların sadece estetik ve fonksiyonel değil, güvenli ve afetlere karşı dayanıklı olmasını talep etmek zorundayız. Bu yüzden, ilgili denetim süreçlerinin yerel düzeyde titizlikle uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Umarım şehrimizde de bu yönetmeliğin gerekleri kararlılıkla yerine getirilir ve sığınaklar gerçek fonksiyonlarına kavuşur. Kamu otoritesinin aldığı her karar, uygulamada karşılığını bulduğu sürece anlam kazanır” ifadesini kullandı.
Bu arada, birçok binada bulunan sığınakların, yönetimler tarafından farklı amaçlarla kullanıldığı iddia edildi. Resmiyette olmasına rağmen, sığınakların amaç dışı kullanıldığını, bazılarının bina yönetimleri tarafından kiraya verildiğini bazılarının da usulsüz uygulamalarla işyeri ya da konutta çevrildiğini iddia eden vatandaşlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmenlik için yapılacak denetimlerde asla tavizin verilmemesini istedi.
Sığınak yönetmeliğinde öne çıkan başlıklar
* 10’dan fazla konutlu binalarda sığınak zorunluluğu getirildi.
* Ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım gibi birimler bodrum katta ve sığınak özelliğinde olacak.
* TRT, acil durumlarda tüm sığınaklarda kesintisiz yayın sağlayacak.
* Tüm sığınaklar 1 yıl içinde denetlenecek ve mevzuata uygun hale getirilecek.
* Mevcut metro tünelleri ve yeni yapılacaklar sığınak olarak kullanılacak.
* Millet bahçeleri (15.000 m² ve üzeri) alanlarının %3’ü yeraltı sığınağı olacak.
* 5000+ kişi kapasiteli stadyum ve tesislerde sığınak zorunlu.
* 50+ yataklı yurt, otel gibi tesislerde sığınak zorunlu olacak.
* Kamu sığınaklarında 24 saatlik jeneratör, uydu telefonu, Wi-Fi, mutfak, lavabo, yangın söndürme ve ilk yardım ekipmanı bulundurulacak.