Google Haberler

Yeni sığınak yönetmeliği Mersin’i harekete geçirdi

Türkiye’nin güncellenen sığınak yönetmeliği yürürlüğe girerken, Mersin’deki mevcut sığınakların denetlenmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi gündeme geldi. Yeni düzenlemeler, atıl durumda veya farklı amaçlarla kullanılan sığınaklarda güvenlik ve afet hazırlığını zorunlu kılıyor.

Yeni sığınak yönetmeliği Mersin’i harekete geçirdi

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakan­lığı tarafından yürütü­len 6 aylık çalışma sonucunda, Türkiye’nin sığınak yönetmeli­ği yenilenerek Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Ye­ni düzenlemeler, hem mevcut yapı stokunun denetlenmesini hem de yeni yapılacak binalar­da sığınakların zorunlu ve stan­dartlara uygun şekilde inşa edil­mesini kapsıyor. Mersin’de uzun süredir atıl durumda veya farklı amaçlarla kullanılan sığınakla­rı da kapsayan yönetmenlik için yetkililer göreve davet edilirken konunun hayati bir önem taşıdı­ğı bildirildi.

Konuyu değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Emlak Komitesi Başkanı Ümit Utku Mete, Resmi Gazete’de ya­yımlanarak yürürlüğe giren yö­netmenliğin elzem olduğunu be­lirterek, “Özellikle son yıllarda afetlere hazırlıklı olma bilinci­nin artması, güvenli yaşam alan­larının önemini daha da görünür hale getirdi. Yeni yönetmelikle birlikte: 10’dan fazla konut bulu­nan binalarda sığınak yapımı zo­runlu hale getirildi. Ameliyatha­ne, doğumhane ve yoğun bakım ünitelerinin, deprem ve acil du­rumlarda kullanılabilirliklerini sağlamak amacıyla bodrum kat­ta ve sığınak özelliğinde olacak şekilde projelendirilmesi gere­kecek” dedi.

Ümit Utku Mete, tüm mev­cut sığınakların, 1 yıl içerisinde denetlenerek mevzuata uygun hale getirileceğini ve ruhsatla­rında AFAD’a bildirileceğine dikkat çekerek, “Mevcut metro tünelleri ve yapılacak yeni hat­lar, gerektiğinde sığınak olarak kullanılabilecek altyapıda plan­lanacak. Millet bahçelerinde, 15.000 metrekare ve üzeri alan­ların yüzde 3’ü yer altı sığınağı olarak ayrılacak. 5000+ kişi ka­pasiteli stadyumlar ve büyük te­sislerde, ayrıca 50+ yataklı yurt ve oteller gibi konaklama tesis­lerinde sığınak zorunlu olacak. Kamu sığınaklarında, 24 saat kesintisiz enerji sağlayacak je­neratör, uydu telefonu, Wi-Fi, yangın ekipmanı, lavabo ve te­mel ihtiyaç birimleri bulunacak. Tüm mevcut sığınaklar, 1 yıl içe­risinde denetlenerek mevzuata uygun hale getirilecek ve ruh­satları AFAD’a bildirilecek” di­ye konuştu.

“Yönetmenlik amaç dışı kullanıma son verecek”

Ümit Utku Mete, insanların içinde bulunduklarını binaların güvenli ve afetlere karşı daya­nıklı olmasını talep etmek zo­runda olduğuna değinerek, “Bu düzenlemeler yalnızca yeni ya­pılaşmayı değil, şehirlerimizde uzun süredir atıl durumda ve­ya farklı amaçlarla kullanılan sığınakları da kapsamaktadır. Sığınakların amaç dışı kullanı­mına son verilmesi, standart­ların güncellenmesi ve özellik­le yaşlılar, engelliler ve hamile bireylerin erişimine uygunluk şartı, modern kentsel dayanık­lılık yaklaşımı açısından önemli bir adımdır. Bizler, yaşadığımız şehirlerin ve içinde bulundu­ğumuz binaların sadece estetik ve fonksiyonel değil, güvenli ve afetlere karşı dayanıklı olması­nı talep etmek zorundayız. Bu yüzden, ilgili denetim süreçle­rinin yerel düzeyde titizlikle uy­gulanması gerektiğini düşünü­yorum. Umarım şehrimizde de bu yönetmeliğin gerekleri ka­rarlılıkla yerine getirilir ve sığı­naklar gerçek fonksiyonlarına kavuşur. Kamu otoritesinin al­dığı her karar, uygulamada kar­şılığını bulduğu sürece anlam kazanır” ifadesini kullandı.

Bu arada, birçok binada bulu­nan sığınakların, yönetimler ta­rafından farklı amaçlarla kulla­nıldığı iddia edildi. Resmiyette olmasına rağmen, sığınakların amaç dışı kullanıldığını, bazıla­rının bina yönetimleri tarafın­dan kiraya verildiğini bazıları­nın da usulsüz uygulamalarla iş­yeri ya da konutta çevrildiğini iddia eden vatandaşlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür­lüğe giren yönetmenlik için ya­pılacak denetimlerde asla tavi­zin verilmemesini istedi.

Sığınak yönetmeliğinde öne çıkan başlıklar

* 10’dan fazla konutlu binalarda sığınak zorunluluğu getirildi.

* Ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım gibi birimler bodrum katta ve sığınak özelliğinde olacak.

* TRT, acil durumlarda tüm sığınaklarda kesintisiz yayın sağlayacak.

* Tüm sığınaklar 1 yıl içinde denetlenecek ve mevzuata uygun hale getirilecek.

* Mevcut metro tünelleri ve yeni yapılacaklar sığınak olarak kullanılacak.

* Millet bahçeleri (15.000 m² ve üzeri) alanlarının %3’ü yeraltı sığınağı olacak.

* 5000+ kişi kapasiteli stadyum ve tesislerde sığınak zorunlu.

* 50+ yataklı yurt, otel gibi tesislerde sığınak zorunlu olacak.

* Kamu sığınaklarında 24 saatlik jeneratör, uydu telefonu, Wi-Fi, mutfak, lavabo, yangın söndürme ve ilk yardım ekipmanı bulundurulacak.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
Çok Okunanlar