Yeni sığınak yönetmeliği Mersin’i harekete geçirdi

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakan­lığı tarafından yürütü­len 6 aylık çalışma sonucunda, Türkiye’nin sığınak yönetmeli­ği yenilenerek Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Ye­ni düzenlemeler, hem mevcut yapı stokunun denetlenmesini hem de yeni yapılacak binalar­da sığınakların zorunlu ve stan­dartlara uygun şekilde inşa edil­mesini kapsıyor. Mersin’de uzun süredir atıl durumda veya farklı amaçlarla kullanılan sığınakla­rı da kapsayan yönetmenlik için yetkililer göreve davet edilirken konunun hayati bir önem taşıdı­ğı bildirildi.

Konuyu değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Emlak Komitesi Başkanı Ümit Utku Mete, Resmi Gazete’de ya­yımlanarak yürürlüğe giren yö­netmenliğin elzem olduğunu be­lirterek, “Özellikle son yıllarda afetlere hazırlıklı olma bilinci­nin artması, güvenli yaşam alan­larının önemini daha da görünür hale getirdi. Yeni yönetmelikle birlikte: 10’dan fazla konut bulu­nan binalarda sığınak yapımı zo­runlu hale getirildi. Ameliyatha­ne, doğumhane ve yoğun bakım ünitelerinin, deprem ve acil du­rumlarda kullanılabilirliklerini sağlamak amacıyla bodrum kat­ta ve sığınak özelliğinde olacak şekilde projelendirilmesi gere­kecek” dedi.

Ümit Utku Mete, tüm mev­cut sığınakların, 1 yıl içerisinde denetlenerek mevzuata uygun hale getirileceğini ve ruhsatla­rında AFAD’a bildirileceğine dikkat çekerek, “Mevcut metro tünelleri ve yapılacak yeni hat­lar, gerektiğinde sığınak olarak kullanılabilecek altyapıda plan­lanacak. Millet bahçelerinde, 15.000 metrekare ve üzeri alan­ların yüzde 3’ü yer altı sığınağı olarak ayrılacak. 5000+ kişi ka­pasiteli stadyumlar ve büyük te­sislerde, ayrıca 50+ yataklı yurt ve oteller gibi konaklama tesis­lerinde sığınak zorunlu olacak. Kamu sığınaklarında, 24 saat kesintisiz enerji sağlayacak je­neratör, uydu telefonu, Wi-Fi, yangın ekipmanı, lavabo ve te­mel ihtiyaç birimleri bulunacak. Tüm mevcut sığınaklar, 1 yıl içe­risinde denetlenerek mevzuata uygun hale getirilecek ve ruh­satları AFAD’a bildirilecek” di­ye konuştu.

“Yönetmenlik amaç dışı kullanıma son verecek”

Ümit Utku Mete, insanların içinde bulunduklarını binaların güvenli ve afetlere karşı daya­nıklı olmasını talep etmek zo­runda olduğuna değinerek, “Bu düzenlemeler yalnızca yeni ya­pılaşmayı değil, şehirlerimizde uzun süredir atıl durumda ve­ya farklı amaçlarla kullanılan sığınakları da kapsamaktadır. Sığınakların amaç dışı kullanı­mına son verilmesi, standart­ların güncellenmesi ve özellik­le yaşlılar, engelliler ve hamile bireylerin erişimine uygunluk şartı, modern kentsel dayanık­lılık yaklaşımı açısından önemli bir adımdır. Bizler, yaşadığımız şehirlerin ve içinde bulundu­ğumuz binaların sadece estetik ve fonksiyonel değil, güvenli ve afetlere karşı dayanıklı olması­nı talep etmek zorundayız. Bu yüzden, ilgili denetim süreçle­rinin yerel düzeyde titizlikle uy­gulanması gerektiğini düşünü­yorum. Umarım şehrimizde de bu yönetmeliğin gerekleri ka­rarlılıkla yerine getirilir ve sığı­naklar gerçek fonksiyonlarına kavuşur. Kamu otoritesinin al­dığı her karar, uygulamada kar­şılığını bulduğu sürece anlam kazanır” ifadesini kullandı.

Bu arada, birçok binada bulu­nan sığınakların, yönetimler ta­rafından farklı amaçlarla kulla­nıldığı iddia edildi. Resmiyette olmasına rağmen, sığınakların amaç dışı kullanıldığını, bazıla­rının bina yönetimleri tarafın­dan kiraya verildiğini bazıları­nın da usulsüz uygulamalarla iş­yeri ya da konutta çevrildiğini iddia eden vatandaşlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür­lüğe giren yönetmenlik için ya­pılacak denetimlerde asla tavi­zin verilmemesini istedi.

Sığınak yönetmeliğinde öne çıkan başlıklar

* 10’dan fazla konutlu binalarda sığınak zorunluluğu getirildi.

* Ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım gibi birimler bodrum katta ve sığınak özelliğinde olacak.

* TRT, acil durumlarda tüm sığınaklarda kesintisiz yayın sağlayacak.

* Tüm sığınaklar 1 yıl içinde denetlenecek ve mevzuata uygun hale getirilecek.

* Mevcut metro tünelleri ve yeni yapılacaklar sığınak olarak kullanılacak.

* Millet bahçeleri (15.000 m² ve üzeri) alanlarının %3’ü yeraltı sığınağı olacak.

* 5000+ kişi kapasiteli stadyum ve tesislerde sığınak zorunlu.

* 50+ yataklı yurt, otel gibi tesislerde sığınak zorunlu olacak.

* Kamu sığınaklarında 24 saatlik jeneratör, uydu telefonu, Wi-Fi, mutfak, lavabo, yangın söndürme ve ilk yardım ekipmanı bulundurulacak.