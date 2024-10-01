Yeni sistem yarın devreye giriyor! Taklit ve tağşiş yapan firmalar anlık teşhir edilecek

Enflasyonun yükselmesi ile beraber pek çok üründe fiyatlar yükselirken, fırsatçılara da gün doğdu. Taklit ve tağşiş yapılan ürünler daha ucuza satılarak, vatandaş kandırılırken bakanlık düğmeye bastı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hileli gıdaların tespiti ve vatandaşların bilgilendirilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu.

'Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi' ile ifşa edilecekler

Yeni sistemle birlikte tahlit ve hileli gıda üretimi yapan firmaların anlık olarak internetten teşhir edileceğini belirten Yumaklı, kamuoyu duyurularında anlık olarak, tüketicilerle paylaşılacağını söyledi.

Yarın devreye giriyor

'Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi' adı verilen uygulamanın yarın sabah devreye gireceği öğrenildi. Sistemde 1 Ocak'tan bu yana denetlenen marka ve firmalar yer alacak. Yarından itibaren her yeni sonuç ilave bir satır olarak eklenecek.

'Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi nedir, nasıl çalışır?

Sisteme guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandında 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıklı iki kategori çıkacak. Buradan anlık olarak mevzuata uymayan firmalar görülebilecek.



