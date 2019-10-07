Yeni teknolojiler ve yapay zekada işbirliğini önemsiyoruz

07 Ekim 2019

Yeşim ARDIÇ

Çek Cumhuriyeti’nde altyapı inşaatlarının artacağına dikkat çeken Çekya Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Bölüm Başkanı Pavel Danek, “Türkiye-Çek işadamlarının radarında güvenirlilik arttıkça Türkiye’ye yatırımları da artacak. İnşaat sektöründe deneyimli Türk şirketleri var. Ve Çekya’daki işlerde şansları oldukça yüksek. Büyükelçilik olarak her türlü desteğe hazırız” diye konuştu. Danek, Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak’ın sorularını yanıtladı.

İki ülke ticaret hacminde son yıllarda rekorlar var. Ama denge Çek Cumhuriyeti lehine. 2.8 milyar dolarlık ithalata karşılık 1 milyar dolarlık ihracat yapabiliyoruz. Türkiye ile Çekya arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirir misiniz?

Çek ihracatçıları için Türkiye, Avrupa Birliği dışında 5’inci büyük pazar konumunda bulunuyor. ABD, Rusya, İsviçre ve Çin’e daha fazla ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin Çekya'ya olan ihracatı ise her yıl artıyor. 2018 yılında, Türk şirketleri ülkemize tarihlerindeki en büyük mal ve hizmet ihracatını gerçekleştirdi. Rekor kırdı. 2019 yılında da büyük ihtimalle yeni bir rekor gelecek. 2020 ve sonrasında ise daha büyük artışlar bekliyoruz.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ İŞLEVSEL OLMALI

Söylediklerinizden, mevcut ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını anlıyorum. Ama 5 milyar dolarlık hedefin de kısa sürede gerçekleşeceği görülüyor. Hedefin yükseltilmesi, dengenin sağlanması ve karşılıklı yatırımların artması için neler yapılabilir? Şu anda bizim karşılıklı ticaret hacmimiz aşağı yukarı 4 milyar dolara yükseldi. Tüm yatırımcılar için her zaman en önemli şey, pazarın öngörülebilirliği ve istikrarıdır. Ayrıca hukukun üstünlüğü ilkesinin işlevsel olmasıdır. Biz ise Çek firmalara, Türk pazarının yapısının gerçeklerini anlatarak, karşılıklı güven inşa etmeye çalışıyoruz. Bugünlerde tüm dünyada ticaret bariyerlerinin yükseltilmesi eğilimlerini tecrübe ediyoruz. Zor bir dönem ve ticaret ortaklarımız tarafından olumsuz algılanabilecek adımlardan uzak durmamız önem kazanıyor. Aramızdaki güveni inşa ettikçe doğrudan yatırımlar da ticaret de artacaktır.

İki ülkenin tamamlayıcı olduğu sektörler var mı?

Her iki ülke için otomotiv endüstrisi çok önemli. Bizim için de, Türkiye için de en önemli ihracat kalemimizi oluşturuyor. Diğer endüstrilerden, iş birliği için çok ilginç ve güçlü bir potansiyele sahip olan savunma sanayisi öne çıkabilir. Şirketleriniz dünyada en hızlı büyüyenlerden ve inanıyoruz ki sizin büyüyen şirketleriniz ile bizim sektördeki çok uzun bir geçmişe dayanan tecrübemizin bileşimi çok verimli olabilir. Çekya, “Geleceğe Uygun Ülke” olarak adlandırılan yeni bir inovasyon stratejisine sahip. Bu nedenle yeni teknolojilerde ve özellikle yapay zeka alanındaki iş birliği bizim için birinci derecede önemli.

Çek yatırımcıların Türkiye ile ilgili düşünceleri nelerdir? Türk yatırımcılardan, ortak yatırım için beklentilerini alabilir miyiz?

Sadece Çek yatırımcılar değil, herkes güvenilirlik bekliyor. Şu anda Çek yatırımcılar da dahil tüm yabancı yatırımcılar, Türk Lirası’nın durumunu ve ülkenin makroekonomik göstergelerini takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN TANINMIŞ VE DENEYİMLİ İNŞAAT FİRMALARI VAR



Büyük altyapı projelerinin başlayacağını duyduk. Türk firmalarının şansı var mıdır?

Çek tarafı altyapısını geliştirmek için çok istekli. Türkiye ise tanınmış, deneyimli, tecrübeli inşaat firmalarına sahip bir ülke. Pazarımızda ve bu ihalelerde onların da pay alacağına inanıyoruz. Bununla birlikte firmalar, Çekya'ya bizzat gelip, fırsatların neler olduğunu değerlendirmeleri gerekiyor. Altyapı dışında, enerji sektöründe de ciddi işbirliklerinin doğabileceğine inanıyorum. Çekya, Türkiye’ye nükleer enerji konusunda birçok şey sunabilir. Türk iş dünyası ise gaz ve kömür enerjisi ile ilgili alanlarda bizim için bir o kadar önem taşıyor. Onların deneyimleri var.

Turizmde de karşılıklı ziyaretler artıyor. Türkiye’ye gelen Çek turistlerin sayısı 200 bini aştı ama 3-4 kat artabileceği ifade ediliyor. Sayıyı daha da artırmak için neler yapılabilir?

Turizmde çok ciddi potansiyelimiz var ve turist sayısı karşılıklı olarak çok daha fazla artabilir. Türkiye’yi ziyaret eden Çek turistler Türkiye’ye bayılıyor. Ve anlatıyorlar. Bu nedenle, Çek turist sayısında, geçtiğimiz 3 yılda çok hızlı bir artış yaşadık. Gelecek yıllarda da bu hızdaki artışın devam edeceğine inanıyorum. Çekya'ya gelen Türk turist sayısında da artış var. Bizim görevimiz, Türk turistleri sadece Prag’dan ibaret olmadığımıza, daha başka ilgi çekici yerlerin de olduğuna ikna etmek. Türkiye’de aynı şekilde Akdeniz kıyıları ve Kapadokya dışındaki doğal ve tarihi güzelliklerine daha çok turist çekmek ile ilgilenmeli.