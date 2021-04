Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Takip Et

Canan SAKARYA

ANKARA - TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görevin sürpriz olup olmadığına ilişkin bir soruya, “AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman her göreve hazır olmak gerekir. Biz de ülkemiz adına her türlü göreve hazırlıklıydık.” dedi.

Bakan Muş, atama kararı öncesinde Cumhurbaşkanının kendisiyle konuyu paylaştığını aktardı.

Muş, “Türkiye’nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi