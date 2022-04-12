Yeni 'torba' Meclis'te: KKM'de şirketlere yeniden vergi istisnası

Canan SAKARYA

Ticari mevduatı sigorta kapsamına alınmasını öngören, şirket DTH’larının yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat kapsamına alınmasını öngören toplam 20 maddeden oluşan yeni bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

Teklifin birinci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu değiştirilerek, sigortaya tabi mevduatın kapsamı genişletiliyor. Buna göre, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki tüm ticari mevduat sigorta kapsamına alınıyor.

Torba kanun teklifinin 11’inci maddesi ile şirketlerin DTH’larının çevrilerek KKM’ye yatırılması halinde, bunlara yönelik sağlanacak vergi avantajının süresi de uzatılıyor. Buna göre, mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketler, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile değer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Aynı madde ile Cumhurbaşkanına bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatma yetkisi de veriliyor. Sözkonusu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.