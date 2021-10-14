Yeni Vergi Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

Yeni Vergi Usul Kanunu, 835 bin esnafa vergi muafiyeti getiriyor.



Vergi kanunlarında değişiklik yapan teklif Meclis'te yasalaştı. Yasa, küçük esnaf ve çiftçiye vergi muafiyetleri getiriyor. Yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak.

Yasaya göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.



Çiftçilerin mazot, gübre gibi tarım desteklerinden vergi kesintileri kaldırılacak. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler iade edilecek. Çiftçiye 3 buçuk milyar lira ilave ödeme yapılacak.

Youtuber'lara stopaj geliyor

İnternetten para kazananlar yeni vergi düzenlemesiyle, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek.

Elektronik ortamda vergi uygulamaları genişletiliyor. Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları eklenecek. Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda sunma imkanı tanınacak.