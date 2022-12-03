Yeni vizyonunu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nda yeni vizyonlarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Yönetenler gelip gidecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak. Bu benim güzel ülkeme bırakacağım en büyük ve en güzel miras olur. Bugün verdiğimiz kavga, Türkiye'nin yarın nasıl bir ülke olacağının kavgası, nasıl bir ülke hayal ettiğimizin davası. Bugün bu sahneden size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil, kuracağımız sistemin, büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum. Bu siyaset üstü güç birliği sizlerle birlikte çalışınca tamamlanacak" diye konuştu.

Yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları ile verimli toplantılar yaptı

6'lı Masa'dan söz eden Kılıçdaroğlu, Türkiye için kenetlendiklerini, 6 lider olarak birlikte yürümeye devam edeceklerini aktardı. Türkiye dahil dünyanın her yerinden işinde uzman isimlerle bir araya geldiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'da da çok iyi kadrolar olduğunu söyledi.

Bu birlikteliğin başarılı olması için kaynağa ihtiyaç olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Açık ve net söylüyorum, Bay Kemal bu sorunu da çözdü. İktidarımızın ilk 6 ayında milletimizin ferahlaması için hızlı çözümlerimiz hazır. İlk adım halkımıza nefes aldırmak, sonra kalıcı refah sağlayacağız. Gerçekleştirdiğim uluslararası temaslarda toplamda 5 trilyon 461 milyar dolarlık fon yöneten yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla verimli toplantılar yaptık" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda somut proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, bunları; endüstriyel dönüşümü gerçekleştirme, iş gücü dönüşümü, enerji, gıda bolluğu ve hızlı istihdam artışı olarak sıraladı.

“Vizyonumuzda öncelikli konu teknolojik yatırımları olacak”

Ülke olarak birinci ve ikinci sanayi devrimlerinde geç kalındığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Emin olun ki ortaya koyduğumuz bu vizyonla yeni sanayi devriminin tam merkezinde olacağız. Bu dönüşümü gerçekleştirecek parayı da bulduk. Altyapıyı kurguladık. Planımız, projelerimiz ve insan kaynağımız hazır. Önce teknolojik yatırımları Türkiye'ye davet edeceğiz. Endüstriyel altyapıyı dönüştüreceğiz. Vizyonumuzu hayata geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, böylece Türkiye'nin kalkınacağını ve zenginleşeceğini, bu zenginliğin tabana yayılacağını, halkın zenginleşeceğini, refahın adil dağıtılacağını söyledi.

Güçlü bir sosyal devletle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında halkı hak ettiği refaha ulaştıracaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, zengini zenginleştiren, fakiri fakirleştiren bu düzenin sonuna gelindiğini savundu.

“Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya, sana rakip olmak için”

Kılıçdaroğlu, "Yanımızda en iyi insanlar var. Elimizde olanaklar var. O zaman yapılacak tek bir şey kaldı. Kazanmak. İnanın başaracağız ve kazanacağız. 6'lı Masa hem Cumhurbaşkanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu alacak" dedi. Zaferin kendilerinin olacağını öne süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için 'Doğrul milletim' diyorum. Asla başını eğme. Ayağa kalkın gençler, kadınlar, çocuklar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Söz veriyorum, bu ülkeye hak, hukuk ve adalet mutlaka gelecek, bu ülke küllerinden yeniden doğacak. Atatürk'ün vizyonunu hayata geçireceğiz, yaşama sevincini geri alacağız. Çünkü ancak biz kazanırsak Türkiye kazanır. Önce kendinizi alkışlayın. İktidara geliyoruz değerli arkadaşlarım. En ufak bir endişeniz olmasın. Dünyanın gözünün içine bakın ve haykırın. 'Ey dünya, Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak, Türkiye senin mülteci kampın olmayacak, Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak'. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya, sana rakip olmak için. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Jeremy Rifkin: “Türkiye'nin kapsamlı bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olacağım”

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından programa canlı bağlantıyla katılan başdanışmanı ekonomist Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu ve ekibiyle çalışmanın çok heyecan verici olduğunu, bu çalışmanın bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağını, Türkiye'nin kapsamlı bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olacağını söyledi.

Rifkin, iklim değişikliği sorununun önemine ve bunun ekonomiye etkilerine dikkati çekerek, bu sorunların aşılması için Türkiye'de ve Akdeniz havzasında yapılabileceklere ilişkin önerilerde bulundu.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel Şansölye olduğunda ilk birkaç hafta zarfında "Alman ekolojisini nasıl büyütürüz?" bağlamında kendisinden yardım istediğini aktaran Rifkin, "Ben, Berlin'e gittiğimde Şansölye'ye, 'İşletmeleriniz ikinci sanayi devrimine bağımlı yaşarken bunu nasıl yapacaksınız?' diye sordum. 10 yıl öncesinden bahsediyorum aslında. Daha sonra Şansölye'yle yaptığımız konuşmalarda Avrupa Birliği ve Çin'de yükselen yeni bir sanayi devriminden bahsettik" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak: “Ülkemizi 4. endüstri devriminin geliştiricisi ve üreticisi yapmaya kararlıyız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sanal gerçeklik, teknolojik yenilikler gibi dijital değişimlerin yaşamın her alanını dönüştürdüğünü, bu yeni dönemi iyi okuyan devletlerin, iyi hazırlık yapan milletlerin yeni dönemin kazananları olacağını kaydetti.

Öztrak, "CHP olarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ülkemizi 4. endüstri devriminin takipçisi ve tüketicisi değil, geliştiricisi ve üreticisi yapmaya kararlıyız. Temiz enerji, temiz toplumlar, tertemiz bir gelecek inşa edeceğiz, zenginleşeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Bu büyük hamleyi Türkiye'deki ve dünyadaki tüm bilim insanlarımızla kuracağımız büyük iş birliğiyle gerçekleştireceğiz. Biz ülkemizin potansiyelini gayet iyi biliyoruz, insanımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Selin Sayek Böke: “Adil bir dönüşüm için geliyoruz”

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise, üretimi dönüştürürken 3 temel hedefleri olacağına işaret etti. Böke, "Güvenceli ve kaliteli işler yaratmak, teknolojik dönüşümü sağlamak ve üretimi yeşil yapmak. Yani kimseyi geride bırakmayan adil bir dönüşüm için geliyoruz. Kamunun vereceği tüm destekler ve teşvikler, bu 3 önceliği hedefleyecek. Buna göre değerlendirilecek, etkileri analiz edilecek" şeklinde konuştu.

“Liyakatlı kadrolar bir arada çalışacak”

Temiz yönetim ve güçlü sosyal devletle hem gelir hem de fırsat eşitliği sağlanacağını belirten Kılıçdaroğlu, vizyonlarını kısaca özetlemek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Almanya ve Çin'de yaptığı çığır açan endüstriyel dönüşümü Türkiye'de de yapacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Selin Hanım, üretimi dönüştürürken üç temel hedefi gözeteceğimizi söyledi. Güvenceli işler yapmak, teknolojik dönüşümü ve yeşil üretimi sağlamak. Daron Acemoğlu dedi ki; Sağlıklı bir Türkiye ekonomisinin olmazsa olmazı demokrasidir, demokrasiyi inşa edeceğiz. Faik Bey ifade etti; Türkiye kral değil kural istiyor. Kurallı ekonomiyi getireceğiz. Hacer Hanım aileyi nasıl koruyacağımızı ve yoksulluğu nasıl bitireceğimizi anlattı. Ufuk Bey Türkiye için sanayi ve istihdam alanında yapılması gerekenleri verilerle anlattı. Refet Bey makro ekonominin hangi anlayışla yönetileceğini aktardı. Hakan Bey para politikalarının nasıl Türkiye'yi hızla zenginleştireceğini anlattı."

Siyasette, siyaset üstü liyakatli kadroların bir arada çalışacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, bu toplantıda vurgulamak istedikleri özün bu olduğunu, çalışma prensiplerinin sıcak siyasetin ajandasına kurban edilmeyeceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, gelen iktidarların ekonomiyi, sanayiyi kendi siyasal ajandalarına göre manipüle edemeyeceklerini, bağımsız kalması gereken kurumların da bağımsız kalacağını belirterek, "Çünkü inşa edeceğimiz büyük güç birliği kalıcı bir sisteme dönüşecek. Kuracağımız sistem devletin rasyonel yönetilmesi gereken can damarlarını koruyacak. Sistem güçlendikçe ülke artık sürekli yapısal krizlerle de asla karşı karşıya kalmayacak" dedi.