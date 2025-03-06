Yeni yıla güçlü bir başlangıç! Gayrimenkul satışlarında ilk iki ayda rekor

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları, 2024 yılının ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 13,2 artarak 471 bin 694'e ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-şubat dönemi satış verisi olarak kaydedildi.

Yeni yıla güçlü bir başlangıç yapan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazlar gibi tüm gayrimenkul satışları, şubat ayında da ivmesini sürdürdü. Ocak ayında gayrimenkul satışları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e çıktı. Şubat ayı satışları ise yüzde 7 oranında yükselerek 232 bin 756 oldu.

İlk iki ayın toplamında gayrimenkul satışları yüzde 13,2 artış göstererek 471 bin 694 adede yükseldi. Bu sonuç, önceki yılın aynı döneminden de yüksek bir seviyeye işaret ediyor. 2023’te bu dönem 419 bin 894 satışla kapanırken, 2020’nin ilk iki ayında 418 bin 414 gayrimenkul satılmıştı.

Sektör temsilcileri, özellikle konut fiyatlarının reel olarak düşmeye devam etmesinin ve amortisman sürelerinin kısalmasının satışları canlandırdığını belirtiyor. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren artan talebin devam ettiğine dikkat çeken temsilciler, yatırımcıların altın, döviz ve KKM gibi alanlardaki kazançlarını gayrimenkul sektörüne yönlendirdiğini ifade ediyor. Ayrıca, faiz indirimleri beklentisiyle vatandaşların gayrimenkul alımlarına hız verdiği vurgulandı.

Tapu harç gelirleri yüzde 73,3 arttı

Gayrimenkul satışlarındaki artış, tapu harç gelirlerine de yansıdı. Ocak-şubat döneminde tapuda gerçekleştirilen işlem sayısı 3 milyon 208 bin 31'e yükseldi. Bu işlemler arasında 472 bin satış, 229 bin ipotek, 73 bin intikal, 21,4 bin düzeltme, 11,4 bin kamulaştırma ve 9,7 bin ayırma işlemi yer aldı. Diğer işlemler ise 2,4 milyona yaklaştı. Tapu harç gelirleri ise yüzde 73,3 artarak 18 milyar 982 milyon TL’ye ulaştı.

2019-2025 yılları ocak-şubat dönemlerinde ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde: