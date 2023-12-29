“Yeni yılda da inşaat maliyetlerini ve konut fiyatlarını konuşacağız”

2023 yılının tüm son derece sıkıntılı geçtiğini hatırlatan Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, yeni yılda piyasayı canlandıracak en üst düzeyde tedbirleri hayata geçirmek gerektiğinin altını çizdi. 2023 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak 2024 yılı öngörülerini açıklayan Abdüssamet Bahadır, önümüzdeki dönemlerde de maliyetlerin ve konut fiyatlarının sektörün en önemli gündem maddesini oluşturacağını dile getirdi.

Bahadır “Geride bırakmakta olduğumuz 2023 yılında en çok konuştuğumuz konular arasında; konut satışlarının hedeflerin gerisinde kalması, artan fiyatlar ve buna neden olan yüksek maliyetler yer aldı. İnşaat girdi maliyetleri yüzde 100’ün üzerinde seyrettiğinde bu fark ister istemez konut fiyatlarına yansıyor. Bu nedenle konut fiyatları dar ve orta kesimin ulaşamayacağı bir seviyeye geldi. 2024 yılında benzer tablolarla karşılaşacağız gibi görünüyor. Bu nedenle konut satışlarını arttırmanın yolu konut kredi faizlerinin düşürülmesinden geçiyor” dedi.

“Konut kredi faizlerinin düşürülmesi çok önemli”

Resmi veriler üzerinden kısa bir değerlendirme yapan Abdüssamet Bahadır, sektörün 3’üncü çeyrek sonuçlarına göre; inşaat maliyet endeksinde yıllık yüzde 66,46 oranında bir artışın olduğuna dikkat çekti. Bahadır “Aynı dönemde malzeme fiyatları 52,18, işçilik maliyetleri de yüzde 113,27 olarak artmış durumda. Kısacası maliyetler ve fiyatlar sektördeki konut satışlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre; konut satışları bu yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 277 bin 659 adet olarak gerçekleşmişti. Konut satışlarının hakettiği yere gelmesinin yolu ise ulaşılabilir kredilerin sağlanmasından geçiyor. Düşük faizli konut kredisi, dar ve orta gelirli kesim için çok önemli. Yüksek olan kredi faizlerinin makul bir seviyeye gerilemesi şart. Yeni, ulaşılabilir kampanyalar düzenlenmeli. Aksi halde şimdiki yüksek faiz oranları ev sahibi olma beklentisini boşa çıkarıyor” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümü hızlandırmak zorundayız”

Sektörün en öncelikli konularından birinin de kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak olduğunun da altını çizen Abdüssamet Bahadır, İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüme ağırlık verilmesinin önemine değindi. Bahadır “Marmara Depremi bizim kırılma noktamız oldu. O zamandan bu yana yani 25 yıldır bir takım tedbirlerin alınması, güvenli yapıların inşa edilmesi üzerinde konuşuldu. Düzenlemeler yapıldı, kararlar alındı. Ancak bu konuyu önceliklerine alan belli başlı konut üreticilerinin çalışmaları dışında büyük bir ilerleme sağlanamadı.

Bahaş Holding olarak biz, 2015 yılından bu yana kentsel dönüşüme odaklanmış durumdayız ve çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Büyük kentsel dönüşüm projeleriyle sektöre katkı sağlıyoruz. Şimdiye kadar tamamladığımız kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra şu anda devam eden ve yeni başlayacağımız kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte toplam 2 bin adet daireyi dönüştürmüş ve 5 bin adet daireyi üretmiş olacağız. Müteahhit firmaların da bu yönde çalışmalara ağırlık vermesi çok değerli olacaktır” diye konuştu.

Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk adım atıldı

Kentsel dönüşme ivme kazandıracak alt yapının hazırlanmaya başladığına da işaret eden Abdüssamet Bahadır, kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın çalışmalara başladığı tahmin ettiklerini kaydetti. Bahadır “Sıkıntıları çözüme kavuşturmak ve süreci hızlandırmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Ayrıca kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olan kat maliklerinin 3’te 2 çoğunluğu yakalama şartı ortadan kalktı, bu önemli karar sürecin hızlanacağı ile ilgili beklenti yarattı.

Yeni yılda bu konuya ağırlık verilmeli ve daha önce de vurguladığımız gibi konu milli mesele olarak kabul edilmeli. İstanbul’da riskli yapıların yenilenmesi için yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ ile 350 bin konutun yenileneceği, rezerv alanlarda 400 bin konutun yapılacağı ve şehre 100 bin yeni sosyal konutun kazandırılacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamayla beraber daha önce duyurulan bu kampanya çerçevesinde ilk yıkım, yapım ve sözleşmeler de hayata geçirilmiş oldu” diye konuştu.

“Nitelikli yabancı yatırımcı sektörü destekler”

Gayrimenkul sektörünün yabancıya konut satışında da zor bir bir dönemden geçtiğne işaret eden Abdüssamet Bahadır, yabancıya satışın bir ihracat kalemi olduğunu ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bahadır “Gayrimenkul sektörün sıkıntılı dönemlerinde ayakta tutan yabancıya satıştır. Bu nedenle hizmet ihracatçısı olmak, ülkemize doğrudan yatırım getirmek hedeflerimiz arasında yer almalıdır. Yabancı gayrimenkul yatırımlarıyla Türkiye’ye giren döviz, 2022 yılında 6 milyar 273 milyon dolarla en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Alınacak tedbir ve verilecek desteklerle bu rakamların yönünün bir an önce yukarıya doğru çevrilmesi gereklidir. Nitelikli yabancı yatırımcı her zaman sektörü destekler” dedi.