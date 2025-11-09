Yeni yılda kredi zorlaşıyor: Esnafa harcama belgesi şartı

Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi’ni kullanmak isteyen esnaf, yeni yıldan itibaren kredinin en az yüzde 33’ünün, 2027’de ise en az yüzde 67’sinin neye harcanacağını bildirmek ve belgelendirmek zorunda olacak. Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığı tespit edilen kredi, hazine faiz desteği uygulamasından çıkarılacak.

"Yeni bir düzen ortaya çıkacak"

Öte yandan yeni sistemin iyi niyetli esnafı da mağdur ettiğini belirten AK Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, bir yıldır bu sistemi denediklerini ancak başaralı olamadıklarını belirtti. Esnafın kredi için zorunlu tutulan faturayı bulamayacağını ifade eden TESKOMB Başkanı, "Esnaf bu faturayı bulamaz ancak parayla satın alacak. Yeni bir düzen ortaya çıkacak. Kesinlikle bunu kimse alamayacak" dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan ahbere göre; esnafın faiz destekli kredi ile BAĞ-KUR primlerini ödediğini ve diğer ihtiyaçları karşıladığını hatırlatan Akgül, borcu olmama zorunluluğuna da tepki gösterdi. Akgül, “Bu devirde borçsuz esnaf olur mu? Bu konunun da tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu uygulamalar, krediyi veremez hâle getirecek. Primlerinin 9 binden 7 bin güne düşürülmesi için söz verdik ama hâlen 9 bin olarak devam ediyor” diye konuştu.

250 ile 300 bin arasında iş yeri kapanabilir

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın basit usule geçiş sürecine hazırlıksız yakalandığını belirtirken enflasyon karşısında esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Esnafın ne yapacağını şaşırmış durumda olduğunu belirten Palandöken, şöyle konuştu:

“Bir taraftan muhasebe ücretleri, diğer taraftan e-hacizler ve vergi mevzuatındaki değişiklikler derken esnaf artık iş yapamaz hâle geldi. Mevcut şartlar esnafı ciddi şekilde zorluyor. Enflasyonu düşürmenin yolu bu değil. En azından belirli bir süre tanınmalıydı. Esnaf, bu süreçte hazırlığını yapardı. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılan düzenlemeler, özellikle vergi alanında, insanları tedirgin ederek piyasalardaki durgunluğun temel sebeplerinden biri hâline geliyor. Enflasyon karşısında esnafın rahat bir nefes almasını sağlayacak tedbirler alınması gerekiyor aksi hâlde 250 ile 300 bin arasında iş yeri kapanmak zorunda kalacak.”