Yeni yılda otoyol ve köprü ücretlerine gelecek zam belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yeni yıl itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak artışa ilişkin değerlendirmede bulundu. NTV canlı yayınında konuşan Uraloğlu, "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" diyerek zam oranını açıkladı.

Yeniden değerleme oranında zam

Yap-işlet-devret durumundaki yollar ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollar arasında zam farkının olabileceğinin altını çizerek, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum" dedi.

Yeniden değerleme oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlenmişti.