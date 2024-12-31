Yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak? (2025 trafik cezası ücretleri)

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, birçok alandaki yeni ücretler de netleşmiş oldu. 2025 yılı için geçerli olacak gelir vergisi tarifesi ve vergi ile harç miktarları açıklanırken, trafik cezalarındaki ücretler de güncellendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 30 Aralık tarihli sayısında yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı 43,93

2025 yılında geçerli olacak vergi, harç ve diğer sabit tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belirlenmişti. 2025 için uygulanacak YDO ise yüzde 43,93 olarak ilan edilmişti. Vergi ve cezaları doğrudan etkileyen bu oran, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranına ilişkin son kararı da, aynı sayıda yayımlandı. Peki, yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak?

2025 itibariyle uygulanacak trafik cezaları

• Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi.

• Cep telefonu kullanma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi.

• Hız sınırını %10-30 kadar aşma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi.

• Hız sınırını %30-%50 kadar aşma: 3.135 TL'den 4.516 TL'ye yükseldi.

• Hız sınırını %50'den fazla aşma: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükseldi.

• Drift atma: 32.233 TL'den 46.411 TL'ye yükseldi.

• Sahte plaka kullanma: 32.170 TL'den 46.326 TL'ye yükseldi.

• Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 33.240 TL'den 47.876 TL'ye yükseldi.

• Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek: 18.452 TL'den 26.550 TL'ye yükseldi.

• Plakasız kullanma: 10.917 TL'den 15.709 TL'ye yükseldi.

• Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükseldi.

• Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 12.977 TL'den 18.676 TL'ye yükseldi.

• Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977 TL'den 18.676 TL'ye yükseldi.

• Çakar ya da siren kullanma: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükseldi.

• Emniyet şeridini ihlal etme: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükseldi.

• Plakanın okunurluğunu engelleme: 2.647 TL'den 3.812 TL'ye yükseldi.

• Muayenesiz araç kullanma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi.

• Şerit değiştirme kurallarına uymama: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi.

• Hatalı sollama yapma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi.

• Engelli yerine park etme: 1.380 TL'den 1.987 TL'ye yükseldi.

• Emniyet kemeri takmama: 690 TL'den 994 TL'ye yükseldi.

• Takip mesafesine uymama: 690 TL'den 994 TL'ye yükseldi.

• Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 690 TL'den 994 TL'ye yükseldi.

• Yayalara geçiş hakkı vermeme: 690 TL'den 994 TL'ye yükseldi.