Yeni yılda vatandaşı ağır vergi yükü bekliyor: Vergi Uzmanı Ozan Bingol kalem kalem tahminlerini açıkladı

2026 yılıyla birlikte vatandaşın ödeyeceği vergi ve harçlarda büyük artışlar olacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “En iyimser ihtimalle” diyerek açıkladığı zamlı tutarlarla ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Vatandaşın bütçesi zorlanacak

Ozan Bingöl, bazı vergilerde yüzde 25’in üzerinde artış olacağını belirterek, özellikle pasaport, MTV ve damga vergisi gibi kalemlerdeki yükselişin vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Bingöl’ün hesaplamalarına göre, kalan iki ayda üretici fiyat endeksi (ÜFE) sıfır gelse bile, pek çok kalemde ciddi artışlar yaşanacak. Hesaba göre öne çıkan yeni tutarlar şöyle:

* IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.010 TL

* Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.250 TL (Ağustos’ta 710 TL’den 1.000 TL’ye yükselmişti)

* 3 yıllık pasaport: 11.274 TL → 14.092 TL

* Araç muayene ücreti: 2.620 TL → 3.276 TL

* En düşük radar/trafik cezası: 2.167 TL → 2.710 TL

* 2 yaşında, 1.6 motorlu otomobilin MTV’si: 9.627 TL → 12.033 TL

* Damga vergisi: 665 TL → 831 TL (Son üç ayda 441 TL’ye yükselmişti, Ocak’ta 831 TL olacak)