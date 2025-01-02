Yeni yılın ilk iyi haberi İstanbul’dan geldi
İstanbul enflasyonunda aralık ayında korkulan yaşanmadı. Geçen ay yüzde 1,74 artan perakende fiyatlar karşısında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 55 oldu. Enflasyonun düşük çıkmasında Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın 'fahiş fiyat' denetimlerinin etkili olduğu belirtildi.
Ali YILDIRIM
Türkiye ekonomisi uzun bir süredir yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Seçim sonrasında ekonomi yönetimindeki değişimle birlikte hem enflasyonla hem de fahiş fiyatlarla mücadele arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz hamleleriyle birlikte enflasyon üzerindeki baskı gittikçe artarken, ilk iyi haber de öncü veri olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hesapladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nden geldi.
İstanbul’un enflasyonunu gayet iyi geldiğini ifade eden uzmanlar, fahiş fiyat ve asgari ücret etkisinin çok da etiketlere yansıtılmadığını vurguladı.
İstanbul'da aralıkta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,74, toptan fiyatlar ise yüzde 0,82 arttı. Enflasyonun düşük çıkmasında Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın 'fahiş fiyat' denetimlerinin etkili olduğu belirtildi.
Fiyat denetimleri işe yaradı
Fahiş fiyatla mücadelesini sürdüren Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine tam gaz devam etti. Bu süreçte birçok işletmede düzenli olarak fiyat kontrollerine gidildi. Kurallara uymayan işletmelere ceza yağdı. Fiyatların açıklanan yüzde 30’luk asgari ücret zammından daha fazla artacağı tahmin ediliyordu.
Fakat İTO verileri, asgari ücret artışı karşısında fiyatların çok da değişmediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da asgari ücretin enflasyona etkisiyle ilgili “Sapma beklemiyoruz. 2025'te güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz” dedi.
İstanbul yıllık yüzde 55 ile kapattı
İstanbul’da 2024 Aralık ayında, perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,82 oranında arttı. İTO endeksi, geçen yılı yüzde 55,27 ile tamamlamış oldu. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi de yüzde 40,64 olarak kayıtlara geçti. Aralık 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamaları grubunda yüzde 4,55 arttı. Onu kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,34 yükselişle takip etti.
Ev eşyası harcamaları grubu da dikkat çekti. Yüzde 1,13 oldu. Giyim harcamaları bu dönemde yüzde 1,05, gıda harcamaları grubunda yüzde 0,93 oldu. Ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 artış görüldü.
Türkiye beklentisi yüzde 2’nin altında
Aralık 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,74, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,35, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,18 ve madenler grubunda yüzde 0,48 artış; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -3,61 azalış izlendi. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre, ankette de yüzde 2’nin altı görüldü.
Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.
TÜİK verisi İTO kadar gelirse enflasyon yüzde 45 olacak
Verileri değerlendiren ekonomistler, İTO enflasyonun aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 55,3 geldiğini, yıllık artışın kasım ayında yüzde 58 olduğunu aktardı. Ekonomistlerin paylaşımı şu şekilde oldu: “TÜİK yıllık enflasyonunun da İTO gibi 2,72 puan gerileyerek yüzde 44,37 olması için aylık enflasyon yüzde 1,0 olmalı. TÜİK aylık enflasyonu İTO aylığı yüzde 1,74 kadar gelse yıllık enflasyon bu defa yüzde 45,4 olur.”
“Sert bir düzeltmeye ihtiyaç yok”
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ekonomist Ali Hakan Kara “Bir dönem resmi enflasyon ölçümüne dair sorunlar olduğu için reel kur hesaplarken İTO endeksini kullanıyorum. Endeks son yıllarda belirgin değerlenme gösterse de (ekonomi politikalarında ciddi bir hata yapılmayacağı varsayımı altında) sert bir düzeltme ihtiyacına işaret etmiyor” dedi. Ekonomist Şenol Babuşcu da dün gelen veriye ilişkin “Yılın ilk gününde 2024 yılı Aralık için ilk enflasyon açıklaması İTO’dan. İTO enflasyon açıklaması: Aralık ayı yüzde 1,74 yıllık ise: yüzde 55,27” şeklinde konuştu.
“Cuma günü için ilk yeşil ışık yandı”
Ekonomist Emrah Lafçı İTO enflasyonunun aylık yüzde 1,74, yıllık ise yüzde 55,27 geldiğini belirterek, “Sürpriz bir durum yok. Cuma açıklanacak TÜFE aylık beklentisine yakın bir oran aylıkta” dedi. Analist Atilla Uçan ise sosyal medya hesabı üzerinden “İTO verisi güzel geldi. Normal şartlarda beklenti enflasyonun belirli seviyede üstünde İTO verisi gelirdi ancak bu sefer beklenti olan yüzde 1,6’ya benzer bir rakam geldi. Cuma günü beklenti altında bir enflasyon datası için ilk ışık yandı” yorumunu yaptı.