Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz artırdı

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Yeni Zelanda Merkez Bankası çarşamba günü resmi nakit faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çıkardı. Piyasa beklentileriyle tam olarak örtüşen kurum kararı, enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen enflasyonun hedef aralığa dönmesini sağlamak amacıyla aldı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası politika yapıcıları, kademeli olarak ivme kazanan ülke ekonomisinde ilerleyen dönemde ek sıkılaştırma adımlarına ihtiyaç duyulabileceği sinyalini verdi. Banka kurmayları, güncel enflasyon rakamlarının yüzde 1 ile yüzde 3 arasındaki hedef aralığının üzerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası kararı

Yeni Zelanda Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 2 olan orta nokta hedefine dönmesi için parasal teşvikin bir miktar daha azaltılmasının muhtemel olduğunu belirtti. Para Politikası Kurulu, Hürmüz Boğazı bölgesindeki kısmi yeniden açılmanın ardından küresel petrol ve petrokimya fiyatlarının sert düştüğünü vurguladı.

Kurul üyeleri, yaşanan fiyat düşüşleriyle birlikte kısa vadeli enflasyon baskılarının hafiflediğini aktardı. Yetkililer, önceki süreçte yaşanan enerji şokunun etkilerinin bir süre daha süreceği ve orta vadeli enflasyon görünümünün belirsizliğini koruduğu konusunda piyasaları uyarıda bulundu.

Büyüme ve parite hareketleri

Yeni Zelanda Merkez Bankası Ortadoğu çatışması öncesinde başlayan ekonomik toparlanmanın, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Haziran çeyreğinde belirgin bir şekilde ivme kaybettiğini kaydetti. Kurum analistleri, petrol şokunun etkisinin azalması ve tüketici güveninin iyileşmesiyle Eylül çeyreğinde büyümenin yeniden başlamasını öngörüyor.

Yeni Zelanda Merkez Bankası raporu, ekonomideki atıl kapasitenin, işletmelerin artan maliyetleri doğrudan fiyatlara yansıtma yeteneğini sınırlayacağını ifade etti. Metin, genel pazar talebi toparlandıkça bazı ticari firmaların kâr marjlarını yeniden oluşturma arayışına girebileceğini ekledi.

Ekonomistler Yeni Zelanda dolarındaki kalıcı değer kaybının orta vadeli enflasyon baskılarına katkıda bulunabileceğini değerlendirdi. Piyasada NZD/USD paritesi GMT 02:37 itibarıyla yüzde 0.4 artışla 0.5704 seviyesine yükseldi. Paritedeki yükseliş, artı 0.0024 puanlık bir değişime ve günlük yüzde 0.42 kazanca işaret etti.

Piyasa aktörleri Haziran çeyreğinde yüzde 3.9 ile zirve yapan manşet enflasyonun, Eylül çeyreğinde yüzde 3.3 seviyesine gerilemesini bekliyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası yetkilileri enflasyon oranının 2027 yılının ortalarında yüzde 2 hedef orta noktasına dönmesini tahmin ediyor. Banka kurmayları gelecekteki nakit faiz kararlarının, gelen ekonomik verilere, firmaların fiyatlandırma davranışlarına ve yurtiçi aktivitenin gücüne bağlı olacağını bildirdi.