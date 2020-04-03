Yeniden 30 doları aşan petrol fiyatları bugün geriliyor

03 Nisan 2020

ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltma konusunda bir anlaşmaya varacaklarını ifade etmesi ve Suudi Arabistan'ın olağanüstü bir OPEC+ toplantısı çağrısı yapması sonrası hızla yükselen petrol fiyatları, bu sabah bir miktar geri geldiler.



Rusya ve Suudi Arabistan'a üretimi kısmaları çağrısı yapan Trump'ın ABD'nin petrol üretimini azaltma yönünde bir teklif ortaya koymamasının Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretimde anlamlı bir kısıntıda anlaşmalarını engelleyeceği endişeleri fiyatları geriletti.

28 dolardan işlem görüyor



Dün 30 doların üzerini test eden brent petrolün varil fiyatı bu sabah düne göre 1,25 dolar düşüşle 28,69 dolardan ve NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 1,41 dolar kayıpla 23,91 dolardan işlem görüyor.



Analistler, Trump'ın Rusya ve Suudi Arabistan'dan beklediği en az 10 milyon varil/günlük kesintinin gerçekleşmesinin zor olacağını belirtirlerken, ING, "Bu kadar büyük bir üretim kısıntısı OPEC+'nın gerçekleştirmesi için çok fazla" değerlendirmesini yaptı.



10 milyon varillik bir kısıntının Suudi Arabistan'ın üretimi günlük 8.5 milyon varil civarına indirmesi anlamına geleceğini belirten RBC Capital Markets analistleri, Suudilerin bunun altına inmek konusunda ise isteksiz olacaklarını savundular.

