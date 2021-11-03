Yeniden değerleme oranı belli oldu
Ekim ayı enflasyonu ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Başka karar alınmazsa trafik cezaları, harç ve vergiler yüzde 36,20 artacak.
HÜSEYİN GÖKÇE - ANKARA (DÜNYA)
Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranının hesaplanmasına esas olan enflasyon oranı ise yüzde 36,20 olarak açıklandı.
Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeniden Değerleme Oranını bu şekliyle açıklarsa, 2022 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak.
Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.
En düşük radar cezası 427, alkollü araç kullanma cezası 1906 lira olacak.
|Pasaport ücretleri
|2021
|2022
|6 ay
|227
|309,174
|1 yıl
|332
|452,184
|2 yıl
|542
|738,204
|3 yıl
|770
|1048,74
|4 yıldan fazla
|1085
|1477,77
|Defter ücreti
|179
|243,798
|Trafik cezaları
|Kırmızı ışık
|314
|427,668
|Hız sınırını yüzde 30 aşma
|314
|427,668
|Hız sınırnıı yüzde 30 ve fazla
|652
|888,024
|Alkollü araç
|1400
|1906,8
|Cep telefonu
|314
|427,668
|BAZI YARGI HARÇLARI
|Yurt dışından gelen telefon kullanım izin harcı
|2006
|2732,172
|İcraya başvurma harcı
|59
|80,358
|Keşif harca
|419
|570,678
|İflas harcı
|97,7
|133,0674
|Şahıs şirketi ticaret sicil harcı
|1269
|1728,378
|Tebliğ, ihbar, protesto nüshası
|33,4
|45,4908
|Vekaletnamede her imzi için
|25
|34,05
|Vergi mahkemelerine başvurma
|59,3
|80,7666
|Danıştaya başvurma
|123,6
|168,3432
|Vize müracaat harcı
|758,9
|1033,622
|Yabancıların 1 yıl çalışma izin belgesi
|1017
|1385,154
|Yabancıların süresiz çalışma izin belgesi
|10181
|13866,52
|FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI
|Banka şube açma harcı
|168213
|229106,1
|Sermaye piyasası aracı kurum(her yıl)
|103856
|141451,9
|Finansal kiralama şirketi kuruluş izni
|103856
|141451,9
|Faktoring şirketleri kuruluş izni
|103856
|141451,9
|Döviz büfeleri(her yıl)
|48441
|65976,64
|Sigorta şirketi kuruluş(her yıl)
|259646
|353637,9
|Emeklilik şirketi kuruluş(her yıl)
|182754
|248910,9
|YMM ruhsatı
|5092
|6935,304
|Bağımsız denetçi yetki belgesi
|2545
|3466,29
|Serbest muhasebeci yetki belgesi
|1272
|1732,464
|TRAFİK HARÇLARI
|A sınıfı ehliyet
|272
|370,464
|B sınıfı ehliyet
|820
|1116,84
|Uluslararası sürücü belgesi
|546
|743,652