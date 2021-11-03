Yeniden değerleme oranı belli oldu

HÜSEYİN GÖKÇE - ANKARA (DÜNYA)



Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranının hesaplanmasına esas olan enflasyon oranı ise yüzde 36,20 olarak açıklandı.



Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeniden Değerleme Oranını bu şekliyle açıklarsa, 2022 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak.



Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

En düşük radar cezası 427, alkollü araç kullanma cezası 1906 lira olacak.