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Yeniden değerleme oranı belli oldu

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Başka karar alınmazsa trafik cezaları, harç ve vergiler yüzde 36,20 artacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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HÜSEYİN GÖKÇE - ANKARA (DÜNYA)

Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranının hesaplanmasına esas olan enflasyon oranı ise yüzde 36,20 olarak açıklandı.

Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeniden Değerleme Oranını bu şekliyle açıklarsa, 2022 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak.

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

En düşük radar cezası 427, alkollü araç kullanma cezası 1906 lira olacak.

Pasaport ücretleri    
  2021 2022
6 ay 227 309,174
1 yıl 332 452,184
2 yıl 542 738,204
3 yıl 770 1048,74
4 yıldan fazla 1085 1477,77
Defter ücreti 179 243,798
     
Trafik cezaları    
Kırmızı ışık 314 427,668
Hız sınırını yüzde 30 aşma 314 427,668
Hız sınırnıı yüzde 30 ve fazla 652 888,024
Alkollü araç 1400 1906,8
Cep telefonu 314 427,668
     
BAZI YARGI HARÇLARI    
Yurt dışından gelen telefon kullanım izin harcı 2006 2732,172
İcraya başvurma harcı 59 80,358
Keşif harca 419 570,678
İflas harcı 97,7 133,0674
Şahıs şirketi ticaret sicil harcı 1269 1728,378
Tebliğ, ihbar, protesto nüshası 33,4 45,4908
Vekaletnamede her imzi için 25 34,05
Vergi mahkemelerine başvurma 59,3 80,7666
Danıştaya başvurma 123,6 168,3432
Vize müracaat harcı 758,9 1033,622
Yabancıların 1 yıl çalışma izin belgesi 1017 1385,154
Yabancıların süresiz çalışma izin belgesi 10181 13866,52
     
FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI    
Banka şube açma harcı 168213 229106,1
Sermaye piyasası aracı kurum(her yıl) 103856 141451,9
Finansal kiralama şirketi kuruluş izni 103856 141451,9
Faktoring şirketleri kuruluş izni 103856 141451,9
Döviz büfeleri(her yıl) 48441 65976,64
Sigorta şirketi kuruluş(her yıl) 259646 353637,9
Emeklilik şirketi kuruluş(her yıl) 182754 248910,9
YMM ruhsatı 5092 6935,304
Bağımsız denetçi yetki belgesi 2545 3466,29
Serbest muhasebeci yetki belgesi 1272 1732,464
     
     
TRAFİK HARÇLARI    
A sınıfı ehliyet 272 370,464
B sınıfı ehliyet 820 1116,84
Uluslararası sürücü belgesi 546 743,652

 

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