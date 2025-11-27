Son dakika: Yeniden değerleme oranı belli oldu! Cezalara ne kadar zam gelecek? Vergiler ne kadar artacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Vergi ve harçlarda geniş kapsamlı değişiklik

Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 yılında birçok kalem değişiyor. Bunlar arasında:

*Vergi ve harçlar

*Trafik cezaları

*Çalışanların yemek ve ulaşım giderleri istisnaları

*Kira gelirleri vergi istisnası

*Temettü ve kira gelirlerinde beyan sınırı

*Gayrimenkul satış kazancı istisnası

*Fatura düzenleme ve amortisman sınırı

*Binek otomobillerde gider kısıtları

*Emlak vergisi

*IMEI kayıt ücreti

*Yurt dışı çıkış harcı

Değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öne çıkan yeni tutarlar şöyle:

* Yemek kartı istisnası

2025: 240 TL + KDV

2026’da 301,17 TL (KDV hariç)

* Ulaşım gideri istisnası

2025: 126 TL

2026’da 158,11 TL

* Kira geliri istisnası

2025: 47.000 TL

2026’da 58.980 TL olması bekleniyor.

* Temettü ve kira gelirlerinde beyan sınırı

330.000 TL - 414.117 TL

* 5 yıl dolmadan satılan gayrimenkulde kazanç istisnası

120.000 TL - 150.588 TL

* Fatura ve amortisman sınırı

9.900 TL - 12.423 TL

* Binek otomobil giderleri

Kiralama üst sınırı: 37.000 TL - 46.431 TL

Satın alma gider kabulü üst limiti: 990.000 TL - 1.242.351 TL

* IMEI kayıt ücreti

45.614 TL - 57.241 TL

* Yurt dışı çıkış harcı

1.000 TL - 1.255 TL

* Silah ruhsat ücretleri

Silah bulundurma ruhsatı: 50.565 TL - 63.454 TL

Silah taşıma ruhsatı: 158.000 TL - 198.517 TL