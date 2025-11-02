Yeniden Değerleme Oranı yarın belli oluyor! Vergi, harç ve ücretler değişecek

Gözler yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine çevrilirken beklentiler, aylık enflasyonun yüzde 2,5-2,69 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,05’e gerileyeceği yönünde şekilleniyor.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlilkte ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı da verecek. Yeniden Değerleme Oranı ise yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışı gösterecek.

IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları.. Hepsi zamlanacak

Bu oran, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi kalemlerdeki artış oranlarını doğrudan belirleyecek. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı ise yüzde 22 -24 aralığında bekleniyor. Yeniden Değerleme Oranı yüzde 23 olarak belirlenirse tahmini yeni ücretler şöyle olacak:

-Yemek kartı ücreti: 240 TL'den 295 TL'ye

-IMEI kayıt ücreti: 45 bin 614 TL'den 56 bin TL'ye

-Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL'den 1.230 TL'ye

-A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL'den 2 bin 316 TL'ye

-B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 6 bin 984 TL'ye

-3 yıllık pasaport harcı: 8 bin TL'den 9 bin 840 TL'ye

-10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL'denn 13 bin 867 TL'ye yükselecek.