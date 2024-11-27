Yeniden değerleme oranına göre trafik cezası zamları belli oldu (2025 trafik cezası zamları)

Trafik magandalarını yola getirecek, kural tanımaz sürücülerin cebini yakacak zamlı cezalar yolda. Yeni yılda vergi, harç ve cezalar artıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranına göre 2025'te bu ödemeler, yüzde 43.93 üzerinden hesaplanacak.

2025 trafik cezası zamları

Yeniden değerleme oranı ile trafik cezalarında da rakamlar değişirken, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zamlı tarife belli oldu. Buna göre, 2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

-Kırmızı ışık ihlali: 2.168 TL (2024 yılında 1.506 TL'ydi)

-Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (2024 yılında 6.439 TL'ydi)

-Emniyet kemeri takmamak 993 TL (2024 yılında 690 TL'ydi)

-Seyir halinde telefon kullanmak: 2.168 TL (2024 yılında 1.506 TL'ydi)

-Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (2024 yılında 1.380 TL'ydi)

-Muayene yaptırmamak: 2.168 TL (2024 yılında 1.506 TL'ydi)

-Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (2024 yılında 4.069 TL'ydi)

-Park yasağı ihlali: 993 TL (2024 yılında 690 TL'ydi)

-Alkollü araç kullanmak (ilk ceza): 9.267 TL (2024 yılında 6.439 TL'ydi)

Cumhurbaşkanının indirim yetkisi

Öte yandan Cumhurbaşkanının trafik cezalarını indirme ya da artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, sadece araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırabilir ya da eksiltebilir.