Yeniden Refah'dan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Kılıç, parti olarak İstanbul'a her zamankinden daha fazla zaman ayırmayı, kenti köşe bucak dolaşmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Kılıç, yarından itibaren YRP Başkanı Fatih Erbakan liderliğinde olası erken genel seçim ihtimaline karşı çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Kılıç, Türkiye'nin, mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak gücünün kalmadığını, sistemin sorumlu olduğunu ve Türkiye'yi ekonomi ve siyasette hipertansiyona mahkum ettğini söyledi.

'Tek çare erken genel seçim'

"Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir." diyen Kılıç, "Erken genel seçim kapıdadır. Çare, kapıdaki erken seçime kapıyı açmaktır." dedi.

Kayyum atamaları

Kayyum atanan belediyelere ilişkin, sürecin yasal dayanaktan yoksun olduğunu savunan Kılıç, "Maalesef bu çetin gündem, hayat pahalılığının, geçim darlığının üzerine bir şal gibi örtülmüştür." dedi.

'Asgari ücret 35 bin lira olmalı'

Türkiye'nin öncelikli gündeminin açlık ve yoksulluk olması gerektiğini söyleyen Kılıç, "Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Asgari ücret yeni yılda 35 bin lira olmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücrete göre ayarlanmalıdır." diye konuştu.