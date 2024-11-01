Yeniden yapılandırma Intel'e pahalıya patladı: 56 yıllık tarihinin en büyük zararı!

Intel, 56 yıllık tarihindeki en büyük zararını üçüncü çeyrekte açıkladı. Yeniden yapılandırma ve değer düşüklüğü ile ilgili toplam 18 milyar doları aşan harcamalar yapan şirket, üçüncü çeyrekte 16,6 milyar dolar zarar etti.

Bu rakam, analistlerin beklediği 1,1 milyar dolarlık zararın oldukça üzerinde. Intel'in çeyrek gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle 13,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ancak bu miktar Wall Street tahminlerini biraz aştı.

Intel, dördüncü çeyrek için toparlanma sürecinin devam edeceğini belirterek gelirlerini 13,3 ila 14,3 milyar dolar arasında beklediğini açıkladı. Bu tahmin, yıllık bazda yüzde 7,14 ila yüzde 13,6 arasında bir düşüş anlamına geliyor.

Intel'in yeniden yapılandırma kapsamında işten çıkarmalarla yıllık 10 milyar dolarlık bir maliyet kesintisi planladığı belirtilirken, bu çerçevede yıl sonuna kadar yaklaşık 15.000 personelin işten çıkarılması öngörülüyor.

Şirket CEO'su Pat Gelsinger, işten çıkarmaların büyük kısmının üçüncü çeyrekte gerçekleştiğini ancak kıdem tazminatları ve erken emeklilik ödemeleri nedeniyle şirketin masraflarının yalnızca 2,2 milyar dolarının bu çeyrekte oluştuğunu belirtti.

Intel'in CFO'su David Zinsner ise zararların büyük bir kısmının 9,9 milyar dolarlık ertelenmiş vergi varlıklarının silinmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Yatırımcıların, bu sonuçları olumlu bir görünüm olarak değerlendirmesiyle Intel'in hisse fiyatı, seans sonrası işlemlerde yüzde 15’e kadar yükseldi. Şirket, uzun vadede maliyet azaltma stratejisiyle finansal istikrarı yeniden kazanmayı hedefliyor.