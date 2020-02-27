ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi için halkın görüşü alınacak

Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi için halkın görüşü alınacak

İstanbul Fatih İlçesi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi”nin ÇED toplantısı için tarih belirlendi.

Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi için halkın görüşü alınacak
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Fatih İlçesi’nde “Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi”nin yapılması planlanıyor.

Proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi gereğince 10 Mart 2020 tarihinde saat 13:30'da halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Halkın Katılımı Toplantısı yapılacak.

İlan detayları için tıklayınız

Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap