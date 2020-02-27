Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi için halkın görüşü alınacak
İstanbul Fatih İlçesi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi”nin ÇED toplantısı için tarih belirlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Fatih İlçesi’nde “Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi”nin yapılması planlanıyor.
Proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi gereğince 10 Mart 2020 tarihinde saat 13:30'da halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Halkın Katılımı Toplantısı yapılacak.
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Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.