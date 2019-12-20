Yenilenebilir elektrik özel tarifesi yolda

Mehmet KARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikle karşılamak isteyenler için yeni bir tarife uygulanacağını söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı’nın açılışında konuştu.



Bakan Dönmez, elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikle karşılamak isteyenler için yeni bir tarife modeli çalışması başlattıklarını söyledi.

Dönmez , “Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” dedi.