Yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor artış!

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan "2025 Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri" raporuna göre, geçtiğimiz yıl eklenen 585 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi, toplam artışın yüzde 92,5’ini oluşturdu.

Rapor, yenilenebilir enerji kaynaklarının büyüme eğilimini ortaya koyarken, güneş ve rüzgar enerjisinin bu alandaki en büyük paya sahip olduğunu gösterdi. Net artışın yüzde 96,6’sı bu iki kaynaktan sağlanırken, güneş enerjisi yüzde 32,2 büyüyerek 1865 gigavata ulaştı. Rüzgar enerjisinde ise yüzde 11,1’lik bir artış kaydedildi.

En büyük kapasite artışı Asya’da

Bölgesel bazda incelendiğinde, en büyük kapasite artışı Asya’da gerçekleşti. Çin, küresel yenilenebilir enerji eklemelerinin yaklaşık yüzde 64’ünü tek başına karşılarken, Orta Amerika ve Karayipler bölgesi yüzde 3,2’lik pay aldı. G7 ülkeleri genişlemenin yüzde 14,3’ünü, G20 ülkeleri ise yüzde 90,3’ünü oluşturdu.

Raporda, yenilenebilir enerji kapasitesinde görülen rekor büyümeye rağmen, 2030 yılına kadar küresel kapasitenin üç katına çıkarılması hedefinin gerisinde kalındığı vurgulandı. 11,2 teravatlık hedefe ulaşmak için yıllık kapasite artışının yüzde 16,6 seviyesinde olması gerektiği belirtildi.

"Her yıl büyüme rekorları kırılıyor ama eşitsizlikler sürüyor"

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji alanındaki büyümenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğunu belirterek, "Her yıl büyüme rekorları kırılıyor, ancak bölgesel eşitsizlikler devam ediyor ve zaman daralıyor" dedi. La Camera, hükümetleri yenilenebilir enerji hedeflerini daha net bir yol haritasına dönüştürmeye çağırırken, uluslararası toplumu da gelişmekte olan ülkelerin hedeflerine destek vermeye davet etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise temiz enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu rekor büyüme, istihdam yaratıyor, enerji maliyetlerini düşürüyor ve çevreyi koruyor. Ancak temiz enerjiye geçişin daha hızlı ve adil olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.