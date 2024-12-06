Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi Almanya'da rekora koşuyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, elverişli hava koşulları sayesinde, Almanya'da 2024 temmuz-eylül döneminde toplam elektrik üretiminin yüzde 63,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran, yüzde 60,6 olarak kayıtlara geçmişti. Paylaşılan verilere göre üçüncü çeyrekte söz konusu oranda rekor seviyeye ulaşıldı.

Alman hükümeti, 2030'a kadar toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.

Elektrik üretiminde lider kaynak: Güneş

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak 57 milyar kilovatsaate çıktı. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Rüzgar, üçüncü çeyrekte yüzde 24,7'lik payla en önemli enerji kaynağı olmaya devam etti.

En güçlü büyüme yüzde 13,5 ile güneşten elektrik üretiminde gerçekleşti. Bu kaynak da yüzde 23,8 payla ikinci en önemli elektrik kaynağı oldu. Kömür yakıtlı elektrik santrallerinde üretilen elektrik miktarı ise üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 6 azaldı.