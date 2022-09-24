Yenilenebilir enerji yeni istihdam kapısı oldu

Mehmet KAYA-ANKARA

Dünyada münhasıran yenilenebilir enerji alanındaki istihdamın ise 12.7 milyon olduğu tahmin edildi. Rapor genel olarak yenilenebilir enerji alanının büyümesinin süreceği ve istihdam artışı sağlanacak alanlardan biri olduğunun altını çizerken, hükümetleri ve sektörü, güçlü istihdam artışı için evde yapılabilecek işlere yönelik arayışlar geliştirmesini önerdi.

Çalışmada, yenilenebilir enerjide istihdam artışını sürükleyen ana unsurun iç pazar büyüklüğü olduğuna işaret edildi. Yenilenebilir enerjide en hızlı büyüyen sektörün güneş enerjisi olduğu, küresel olarak 4,3 milyon kişinin bu sektör aracılığıyla yaratılan işlerde istihdam edildiği vurgulandı. ILO ve IRENA’nın ortak hazırladığı raporda, sadece istihdam değil, insana yaraşır işler, iklim değişikliğiyle mücadele, tedarik zincirlerindeki iyileşme yönünden de yenilenebilir enerjinin kritik olduğuna işaret edildi.

Avrupa rüzgar enerjisine yoğunlaştı

Rapor, yenilenebilir enerjiyi yeni bir istihdam yaratma alanı olarak tanımlayıp kamuyu destek verme önerisi getirirken, yeni döneme uygun şekilde bütün bileşenleri evden yapılabilecek işlere odaklanma önerisini de ortaya koydu. Buna göre, yenilenebilir enerji güçlü bir iş yaratma etkisini ispatladı. Evden yapılabilecek işlere yönelik kamunun politikalar geliştirmesi, endüstrinin bu yöndeki iş yaratma kapasitesi dikkate alınarak desteklenmesi de tavsiyeler arasında yer aldı. Bu unsurun sadece istihdam değil, enerji tedarikinin sağlıklı işlemesine de katkı vereceği vurgulandı.

Raporda, Güneydoğu Asya ülkelerinin PV ve biyoyakıt üretiminde öne çıktığı, Çin’in rüzgara yatırımlarının arttığı belirtilirken, Avrupa ülkelerinin rüzgar enerjisine yoğunlaştığı vurgulandı.