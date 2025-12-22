Yenilenebilir enerjide tarihi seviye: Kurulu güç 75 bin megavatı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücün 75 bin megavatın üzerine çıkarak kritik seviyeyi aştığını açıkladı.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü kasım ayı itibarıyla 121 bin 782 megavata ulaştı. Bu kapasitenin 75 bin 615 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşurken, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güçteki payı yüzde 62 seviyesine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünde 75 bin megavat eşiğinin aşılmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu gücünün 39 bin 215 megavata yükseldiğini belirtti.

"Kurulu gücün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu"

Bayraktar, elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 20,3’e, rüzgar enerjisinin payının ise yüzde 11,9’a çıktığını ifade ederek, "Böylece, kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu" dedi.

Geçen ay sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payının yüzde 71,5 olduğunu aktaran Bayraktar, 87 bin 90 megavatlık kapasitenin yerli kaynaklardan sağlandığını bildirdi.

"Güneş ve rüzgarda önemli potansiyele sahibiz"

Bu yıl yatırım büyüklüğü 4 milyar doları bulan ve toplam 3 bin 800 megavat kurulu güce sahip Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarının tamamlandığını hatırlatan Bayraktar, "Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyele sahibiz. Her yıl bu alanda en ez 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yenilenebilir kaynaklara odaklanmanın ve yerlileştirme adımlarını artırmanın önemine dikkat çeken Bayraktar, "Hayata geçirdiğimiz her bir megavat yatırım, bizi 'enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.