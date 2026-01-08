Yenişehir Belediyesi çalışanlarına 82 bin TL promosyon

Bursa Yenişehir Belediyesi tarafından memur personelin maaş promosyonlarını belirlemek amacıyla düzenlenen ihale, bankaların yoğun ilgisine sahne oldu. Şeffaf bir süreçle gerçekleştirilen ihaleyi, en yüksek teklifi sunan Vakıfbank Yenişehir Şubesi kazandı. İhalenin sonuçlanmasının ardından taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.

20 Ocak tarihinde tek seferde yatırılacak

Protokol, Ercan Özel ile Vakıfbank Yenişehir Şube Müdürü Arslan Yağan tarafından imza altına alındı. Üç yıllık anlaşma kapsamında belediye bünyesinde görev yapan tüm memur personel, kişi başına 82 bin TL promosyon alma hakkı kazandı. Ödemelerin 20 Ocak tarihinde tek seferde ve herhangi bir kesinti olmaksızın yapılacağı bildirildi.

“Çalışanlarımızın yanındayız”

İmza töreninin ardından açıklama yapan Başkan Ercan Özel, çalışanların emeğini ve haklarını korumanın belediye yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Personelin özverili çalışmalarına dikkat çeken Özel, görev süresi boyunca çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirmeye önem verdiklerini ifade etti. Özel ayrıca, geçtiğimiz ağustos ayında işçi personel için de benzer bir promosyon anlaşması yapıldığını hatırlattı.

Sendikadan destek mesajı

Türk Yerel Hizmet-Sen Yenişehir Belediye Temsilcisi Enes Küçük ise anlaşmanın memur personel açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Küçük, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında promosyon tutarının çalışanlara ciddi katkı sağlayacağını söyleyerek, belediye yönetimine teşekkür etti.