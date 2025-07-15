Yenişehir ve Libya arasında ticaret köprüsü kuruluyor

Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Birliği Genel Başkanı da olan Mohammad Abdul Karim Raied’in ziyareti kapsamında, Yenişehir ile Libya arasında kurulması planlanan ticari ilişkiler masaya yatırıldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özel, “İlçemiz ile Libya arasında yepyeni, uzun soluklu bir ticaret için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Libya’da çeşitli temaslarda bulunduklarını hatırlatan Özel, özellikle Libya’nın ihtiyaç duyduğu yaş sebze ve meyve ürünlerinin Yenişehir’den temin edilebileceğine dikkat çekti. Başkan Özel, tarımsal üretim kapasitesiyle öne çıkan Yenişehir’in, bu alanda önemli bir ihracat kapısı haline gelebileceğini belirtti.

Başkan Özel, bu sürecin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve diplomatik açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

"Afrika pazarı bizim için önemli"

Mohammad Abdul Karim Raied’in ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, "Son birkaç ay içerisinde Libyalı yetkililerle kurduğumuz ilişkiler, ileri seviyeye taşındı. Tabii Afrika pazarı bizim için önemli. Pandemi döneminden sonra dünyada hemen hemen her yerde ekonomik gerileme yaşanırken Afrika pazarında yaşanmadı. Başta Libya olmak üzere, Afrika ülkelerinin tamamının verimsiz toprakları nedeniyle yaş sebze ve meyve ithalatı yapmak zorunda. Biz de Yenişehir olarak, bu noktada devreye girerek, ilçemizin ürünlerini Libya üzerinden Afrika’ya göndermek istiyoruz" dedi.

Başkan Ercan Özel, "Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Birliği Genel Başkanı ve Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komite Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied’i ilçemizde ağırladık. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Migros A.Ş. Depolama ve Paketleme Tesislerinde birlikte incelemelerde bulunduk.

Çayırlı Muhtarımız İbrahim Vurgun, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Turan Girgin ve üreticilerimizi ziyaret ederek üretim altyapımızı tanıttık; ardından şeftali bahçelerini ve ürünleri birlikte inceledik. Karşılıklı güven ve iyi niyetle atılan bu olumlu adımlar, önümüzdeki günlerde üreticilerimiz için meyvelerini verecek" diye konuştu.

Libya Parlamentosu Milletvekili ve yatırımlardan sorumlu komite Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied’i Yenişehir’den memnun uğurladıklarını vurgulayan Başkan Ercan Özel, "İlçemiz ile Libya arasında yepyeni, uzun soluklu bir ticaret için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yenişehir Belediyesi olarak bu süreci titizlikle yürütecek, her aşamasında üreticimizin ve yatırımcının yanında olmaya devam edeceğiz.

Libya ile Yenişehir arasında ticaret köprüsü kurulmasına vesile olan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve Yönetim Kurulu’na da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.