YEO'dan, enerji depolama sistemleri için yeni fabrika
Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve mühendislik şirketlerinden YEO Teknoloji, enerji depolama çözümleri geliştirmek ve üretmek üzere Reap Batarya Teknolojileri isimli yeni bir şirket kuracağını açıkladı.
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Kurulacak üretim tesisinde yıllık 1 GWh’lık enerji depolama sistemi üretilmesi hedefleniyor. 2020 yılı sonunda 10GWh’e ulaşan enerji depolama sistemlerinin dünyadaki kurulu kapasitesinin 2030’da 194GWh’ye çıkması bekleniyor.
Küresel araştırma grubu Wood Mackenzie’nin raporuna göre her yıl yüzde 35 oranında büyümesi beklenen enerji depolama sistemi pazar büyüklüğünün 2030 yılında yaklaşık 225 milyar dolara çıkması bekleniyor.