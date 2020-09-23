YEP, 2023 hedeflerine yakınsamayı gösterecek

23 Eylül 2020

MEHMET KAYA

Türkiye, ekonomik programında istikrarlı büyüme dönemine geçiş olarak planladığı 2021 ve sonrasındaki dönemi, salgın nedeniyle değiştirmek zorunda kalıyor. 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Mali Plan (OVMP), Orta Vadeli Plan (OVP) ve bütçe hazırlıkları son aşamaya geldi. “Yeni Ekonomi Programı” olarak isimlendirilmeye başlayan OVP’nin Eylül ayının ilk haftasında, buna dayalı 3 yıllık mali hedefleri içeren OVMP’nin ise Eylül ayı ilk yarısında yayımlanması gerekiyordu. Bütçenin ise 17 Ekim’de TBMM’ye sunulması hükmü bulunuyor.

2021-2023 kamu ekonomik ve mali yaklaşımını şekillendirecek belgelerin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Bu belgelerde, kamunun 2021 büyümesine yönelik tahmin ve hedefi diğer bütün unsurların şekillendirileceği genel çerçeveyi belirliyor.

Yüzde 6 büyüme tahmini

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre yapılan çalışmalarda 2021’de gerek baz etkisi, gerekse Türkiye ve dünyada salgın sonrası oluşacak ekonomik aktivite artışı nedeniyle güçlü bir büyümenin yaşanacağı beklentisi öne çıktı. Hatta, hazırlık için yapılan çeşitli egzersizlerde 2021’de GSYH’nin yüzde 6 büyüyebileceği alternatifler de ortaya konuldu.

Buna karşılık, bir önceki OVP’de olduğu gibi 2021’de büyümenin yüzde 5 olarak baz alınması bekleniyor. Hazırlıkları etkileyecek diğer unsur ise 2020 bütçe ve ekonomik gerçekleşmeleri olacak. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre OVP ve OVMP’de 2020 yıl sonu büyümesi için 0,5 daralma ile yüzde 1 büyüme arasında tahminler yapıldı. Güncellemede 2020 için yüzde 1 veya yüzde 1’e yakın bir büyüme tahmini yapılması bekleniyor.

Borçlanmaya devam...

Bu arada, 2021 bütçe büyüklüğünün, yürürlükteki OVP’de 2021 için öngörülen 1 trilyon 196 milyar TL’nin üzerinde ancak olağanüstü bir genişlemenin planlanmadığı kaydedildi. 2021’de borçlanmaya biraz daha ağırlık verilmesinin değerlendirildiği öğrenildi. TBMM’de kabul edilen 2020 merkezi yönetim bütçe büyüklüğü 1 trilyon 172 milyar TL seviyesinde. “

2023’e ilişkin ilk cari tahminler yapılacak



Bu yıl açıklanacak OVP ve OVMP ile 2023 yılı cari plan ufkuna girilmiş olacak. 3 yıllık projeksiyonla hazırlanacak her iki belgeyle, OVMP’de, 2021’in bütçe ve diğer hedefleri yanında, 2022 ve 2023’ün bütçe ve temel ekonomik büyüklüklerine yönelik tahminler de yer alacak. 2011 ve 2012’de çeşitli çalışmalarda, 2023 için küresel ekonomik büyüklükte ilk 10 ülkeden biri olmak başta gelmek üzere bir dizi hedef konulmuştu. Uzunca bir süredir bu hedeflerin gerçekleşmesi beklenmiyor ancak Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında ekonomik olarak gelinecek seviyeye ilişkin ilk cari tahminler yapılmış olacak.