Yerel seçim 2024: Sonuçları yabancı ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye'de 31 Mart Yerel Seçimlerinde sonuçlar netleşmiş durumda. CHP resmi olmayan sonuçlara göre toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68’lik bir oy oranına ulaştı. AK Parti ise yaklaşık 16 milyon 183 bin oy alarak yüzde 35,54'lik bir oy oranına ulaştı. CHP'nin Özgür Özel liderliğinde büyük sıçrama yaptığı seçimde, AK Parti ciddi kan kaybetti.

Bloomberg'ün haberine göre; yabancı ekonomistler mevcut ekonomi programında değişiklik beklemiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü balkon konuşması, mevcut ekonomi programının devamına yönelik sinyal olarak görüldü.

Danışmanlık şirketi Teneo'nun eşbaşkanı Wolfango Piccoli seçim sonuçlarının Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi arasına mesafe koymasının pek olası gözükmediği değerlendirmesini yaptı.

Ekonomi politikasında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Piccoli, “Enflasyonu kontrol altına almak için kamu bütçesi disiplini ve yüksek faiz oranları gerektiğini düşünen Şimşek’in politika programının temel riski, Erdoğan’ın 2024’ün ikinci yarısında asgari ücret ve emekli maaşlarını artırmamakta zorlanacak olması” dedi.

Bank of Singapore Döviz Stratejisti Moh Siong Sim ise “Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlerin ardından ortodoks para politikalarına dönüş yolunda kalıp kalmayacağını görmek isteyecek” yorumunu yaptı.

Seçim öncesinde Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen 500 baz puanlık faiz artışının cesaret verici olduğunu belirten Sim, “Para biriminin daha da istikrar kazanması için ihtiyaç olması halinde devamının gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan ‘ekonomi' mesajları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarının büyük ölçüde netleşmesinin ardından Ankara’da gerçekleştirdiği “balkon” konuşmasında ekonomi politikalarının devam edeceği sinyalini verdi.

Erdoğan, “Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12. kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız” dedi.

Erken seçime kapıları kapadı

Erdoğan seçimlerin geride kalmasını “büyük bir kazanç” olarak yorumlarken “Türkiye’nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla süre vardır. Bunu hep birlikte çok iyi değerlendirmemiz önemlidir” ifadesini kullandı.

“Hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:,

* Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan, bugüne kadar olduğu gibi, yine uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak, gerekli adımları mutlaka atacağız. Bunun için önümüzde yaklaşık 4-5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz. Eksiklerimizi muhakkak tamamlayacağız. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi, her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine dönüştüreceğiz.