Yerel üretim, girişimcilik ve dayanışma aynı masada
Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ve google.org iş birliğiyle yürütülen Geleceğin Kooperatifleri Programı, kooperatiflerin yalnızca üretim yapan yapılar değil; yerel bilgiyi, dayanışmayı ve toplumsal dönüşümü taşıyan girişimci aktörler olduğunu görünür kılmaya devam ediyor.
Chef’s Table, Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerini, iş dünyası temsilcilerini, gastronomi profesyonellerini ve basını aynı sofrada buluşturdu. Programa dâhil olan kooperatiflerin coğrafi işaretli ürünleri, Terrazza Italia Şefi Claudio Chinali’nin yaratıcı yorumlarıyla bir menüye dönüştü. Etkinlik, üretimin, emeğin ve girişimcilik hikâyelerinin anlatıldığı bir deneyim alanı olarak konumlandı. Etkinliğe Hatay’dan Rimmen Kadın Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, GastroKöy (Samandağ Kadın Kooperatifi), Samandağ’dan Vakıfköy (Vakıflı Köyü) Kadın Kooperatifi ve İzmir’den Urla Kadın Kooperatifi üyeleri katıldı. Chef’s Table buluşması, kooperatifleri birer “yardım alan” yapı olarak değil; iş modeli olan, ölçeklenebilir ve etki yaratan girişimler olarak ele aldı. Katılımcılar, kooperatif temsilcilerinden üretim süreçlerini, karşılaştıkları zorlukları ve büyüme hedeflerini dinleme fırsatı buldu. Etkinlik iş dünyası, perakende, finans, medya ve gastronomi alanlarından katılımcılarla kooperatifler arasında yeni iş birliklerinin zeminini oluşturdu.
4,6 milyon TL’lik hibe desteği
Geleceğin Kooperatifleri Programı kapsamında 4,6 milyon TL’lik hibe desteği sağlandı. Bu desteklerle, programa dahil 13 kooperatifin 2026 toplam cirosunun yüzde 121,6 artarak 46,4 milyon TL’ye ulaşması, her 1 TL hibenin yaklaşık 5,8 TL ek ciro yaratması hedefleniyor. Bugüne kadar programdan 400’e yakın kooperatif faydalandı.