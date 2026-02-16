Yerel üretim, girişimcilik ve dayanışma aynı masada

Chef’s Table, Türkiye’nin farklı bölgelerin­den kadın kooperatiflerini, iş dünyası temsilcilerini, gastro­nomi profesyonellerini ve ba­sını aynı sofrada buluşturdu. Programa dâhil olan koopera­tiflerin coğrafi işaretli ürünle­ri, Terrazza Italia Şefi Claudio Chinali’nin yaratıcı yorumla­rıyla bir menüye dönüştü. Et­kinlik, üretimin, emeğin ve gi­rişimcilik hikâyelerinin anla­tıldığı bir deneyim alanı olarak konumlandı. Etkinliğe Ha­tay’dan Rimmen Kadın Koope­ratifi, Defne Kadın Kooperatifi, GastroKöy (Samandağ Kadın Kooperatifi), Samandağ’dan Vakıfköy (Vakıflı Köyü) Kadın Kooperatifi ve İzmir’den Urla Kadın Kooperatifi üyeleri ka­tıldı. Chef’s Table buluşması, kooperatifleri birer “yardım alan” yapı olarak değil; iş mo­deli olan, ölçeklenebilir ve et­ki yaratan girişimler olarak ele aldı. Katılımcılar, kooperatif temsilcilerinden üretim sü­reçlerini, karşılaştıkları zor­lukları ve büyüme hedeflerini dinleme fırsatı buldu. Etkinlik iş dünyası, perakende, finans, medya ve gastronomi alanla­rından katılımcılarla koopera­tifler arasında yeni iş birlikle­rinin zeminini oluşturdu.

4,6 milyon TL’lik hibe desteği

Geleceğin Kooperatifle­ri Programı kapsamında 4,6 milyon TL’lik hibe desteği sağ­landı. Bu desteklerle, prog­rama dahil 13 kooperatifin 2026 toplam cirosunun yüz­de 121,6 artarak 46,4 milyon TL’ye ulaşması, her 1 TL hibe­nin yaklaşık 5,8 TL ek ciro ya­ratması hedefleniyor. Bugüne kadar programdan 400’e yakın kooperatif faydalandı.