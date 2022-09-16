‘Yerel zincirler kuru buza hazırlansın’

Selenay YAĞCI

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşını bir araya getiren YZB 2022’nin ikinci gününde Ekonomist Ali Ağaoğlu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Teknoloji Elçisi Emrah İnce, Enerji Uzmanı Mehmet Doğan “Yarına Şekil Vermek” oturumunda bir araya geldi. Moderatörlüğünü Didem Arslanoğlu’nun üstlendiği oturumda uluslararası çalkantıların yerelde yarattığı dalgalanmalar, sektörün mutlak olarak dikkat etmesi gereken başlıklar, iş yapış biçimlerinde atılması gereken adımlar, ekonomik sürdürülebilirlik, teknoloji ve yerel kaynakların kullanımıyla elde edilecek gelişim ele alındı.

Enerji uzmanı Mehmet Doğan, enerji krizinin önümüzdeki 3-4 yıl süreceğini vurgulayarak, “Avrupa’da yeni bir trend var. Buzdolabından alınan su ve dışarıda duran su arasında fiyat farkı... Soğuk üniteler, sürekli çalışmak zorunda. Evlerde, enerji verimliliği yüksek cihazlar seçilmek durumunda. Zincir marketlerin, kuru buz operasyonlarına hazır olmaları gerekiyor” dedi.

Konuşmasında herkesi kendi enerjisini üretmeye davet eden Doğan, “Enerji maliyetleri noktasında gerçek fiyatlar yansıtılırsa, doğalgaz konusunda 7 kat bir zam yapılması gerekiyor. Konutlara bu yapılmıyor ancak sanayiye bu artış gösteriliyor. Bu da ürün maliyetlerini artıracak. Bu durumda bazı üreticiler, üretimden vazgeçecek” yorumunu yaptı.

“Gübre koridoru başlatılmalı”

Küresel ölçekte yaşanan olağanüstü duruma ülkelerin birbirleriyle yaşadığı sorunlar da eklenince ilk etkilenen başlığın gıda olduğunu belirten Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Teknoloji Elçisi Emrah İnce, “Rusya tarım konusunda ciddi bir konuma ulaştı. Bu doğrultuda ülkemizin başlattığı tahıl koridoru konusu çok önemli. Önümüzdeki sene bir gübre koridorunun başlatılması gerekiyor” diye konuştu.

Korona virüsün yarattığı etkilerden bahseden ekonomist Ali Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Pandemi tedarik zincirinde çok ciddi kırılmalar yaşattı. Bunların üzerine Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Özellikle son dönemde Avrupa’daki doğalgaz problemi bizi de etkiliyor. Bu durumların yarattığı enfl asyonlara, Avrupa bile faiz artırmaya çalışılıyor. Fakat bu sürecin kurtarılması için biraz geç kalındı. Bu durumun faiz ile düzelmesi çok zor. Buradaki önemli konu arz. Bizi ise hem içerisi hem de dışarısı etkiliyor. Dış etkilerde Avrupa ihracatları geliyor. Talepler düşüyor ve ihracatımız azalıyor. Diğer taraftan içeride yaşanan sayısız günlük düzenlemeler durumu etkiliyor. 10 yıldan bu yana süregelen bir stok ve rezerv problemimiz bulunuyor. Belki kuru etkilemeyecek fakat mal ve hizmetlerin tedariğinde sorun olarak karşımıza çıkacak.”