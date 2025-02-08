'Yerinde üretim' hamlesi gelebilir Porsche en büyük pazarı ABD'de vergi baskısıyla karşı karşıya

Alman otomobil devi Porsche, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulayabileceği olası yeni gümrük vergileri nedeniyle büyük bir baskı altında.

Şirketin en büyük pazarı haline gelen ABD, artık Çin'i geride bırakmış durumda. Ancak Trump yönetiminin gümrük vergilerini artırma ihtimali, Porsche'nin ABD'de üretim yapmasını kaçınılmaz hale getirebilir.

Porsche'nin ABD'deki satışlarının büyük kısmını 911 ve Cayenne modelleri oluşturuyor. Ancak şirketin tamamen ithalata bağımlı olması, artacak vergiler karşısında önemli bir risk faktörü oluşturuyor.

Bloomberg Intelligence'a göre, gümrük vergileri yüzde 10 seviyesine çıkarılırsa, Porsche ve Mercedes-Benz en büyük darbeyi alacak markalar arasında yer alacak.

Porsche’nin yüksek fiyatlı 911 modelleri bu maliyeti tüketicilere yansıtabilirken, daha uygun fiyatlı Cayenne ve Macan SUV modelleri ise fiyat baskısı altında kalacak.

Kar marjı ve hisselerde düşüş

Porsche, Avrupa'daki dev halka arzının ardından belirlediği uzun vadeli hedeflerinden uzaklaşmış durumda. 2024 yılı için kar marjı beklentisinin yüzde 10 seviyelerine kadar gerilemesi, Porsche hisselerinin yüzde 7 değer kaybederek IPO'dan bu yana en düşük seviyeye inmesine neden oldu.

Özellikle elektrikli Taycan ve yeni Macan EV modelleri beklentileri karşılamazken, şirketin ABD'de üretim yapma planları da tedarik ve lojistik sorunları nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.

Porsche'nin çatı şirketi Volkswagen'in Tennessee'deki fabrikası ise platform uyumsuzluğu nedeniyle Porsche üretimi için uygun bir seçenek sunmuyor. Uzmanlar, Porsche gibi küçük üreticiler için tüm büyük pazarlarda üretim tesisleri kurmanın kolay olmadığını belirtiyor. Ancak ABD'deki vergi baskısı, Porsche için bu adımı zorunlu hale getirebilir.