Yerine geçmesi için Bessent'e yeşil ışık yaktı! Trump, Fed Başkanı Powell'ı hedef almaya devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini yeniden sertleştirerek, merkez bankasının 2,5 milyar dolarlık tadilat projesini hedef aldı ve bu harcamaların görevden alınma gerekçesi olabileceğini ima etti. Trump, Powell’ı “kişilik ve muhakeme yoksunu” olarak tanımlarken, "Bence berbat biri" ifadesini kullandı.

Tadilat projesi Powell'ın "sonunu getirebilir"

Trump, Washington’daki Fed genel merkezinin yenileme projesine atıfta bulunarak, “Onu yaşamak için bir saraya ihtiyaç duyan biri olarak görmemiştim” dedi. Yenileme projesi ilk olarak 2017'de 1,9 milyar dolara onaylanmış ancak asbest, zehirli toprak ve su seviyesi gibi teknik sorunlar nedeniyle maliyeti 2,5 milyar dolara yükselmişti.

Muhabirlerin, “Bu maliyet aşımları görevden alınma nedeni olabilir mi?” sorusuna Trump, "Bence bir bakıma öyle" yanıtını verdi. Powell ise projeye ilişkin olarak Fed’in genel müfettişinden inceleme talep etmiş ve yakın zamanda Senato’da bu konuda sorgulanmıştı.

Hazine Bakanı Scott Bessent'i işaret etti

Trump ayrıca, Powell’ın görev süresi 2026 yılında sona erdiğinde yerine kimin geçebileceğine dair sinyaller verdi. “O da bir seçenek ve çok iyi biri” diyerek Hazine Bakanı Scott Bessent’i işaret eden Trump, Bessent’in mevcut görev performansını da övdü. Bessent ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Powell sonrası süreç için "resmi bir sürecin yürütüldüğünü" söyledi.

Powell’ın muhtemel halefleri arasında eski Fed Başkanı Kevin Warsh ve Trump’ın ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett’in de adı geçiyor.

Son gelişmeler, Powell’ın 2026’da sona erecek olan görev süresi ve Trump’ın Fed’in bağımsızlığı üzerinde ne kadar etkili olabileceği sorularını yeniden gündeme getirdi.

Hukuk uzmanları, ABD Anayasası uyarınca başkanın para politikası veya yapı yenilemeleri gibi konularda anlaşmazlık yaşansa bile bir Fed başkanını görevden alamayacağına dikkat çekiyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede “Fed ile oynamak çoğu zaman olumsuz sonuçlar doğurabilir. Fed’in bağımsızlığı kesinlikle kritik önem taşıyor" dedi.