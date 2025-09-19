Yerli çeliğe güçlü destek: Ticaret Bakanlığı’ndan yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı’nın Dahilde İşleme Rejimi’ne (DİR) yönelik uygulamaya aldığı yeni düzenleme, yerli çelik üretimini destekleyecek.

Düzenlemeyle birlikte ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 oranında yurt içi tedarik şartı getirildi, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süreleri ise kısaltıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’nin son yıllarda çelik üretiminde yaptığı yatırımlar sayesinde hem üretim miktarı hem de kalite çeşitliliği açısından kendi kendine yeten bir konumda olduğu hatırlatıldı.

Yeni düzenlemenin, ihracatçı firmalar için engel oluşturmadığı, aksine yerli üretime olan talebi artıracağı belirtildi.

“Katma değer içeride kalacak”

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, düzenlemeyi sektörün geleceği açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Yalçıntaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ticaret Bakanlığımızın yürürlüğe aldığı bu yeni düzenleme ile birlikte, çelik sektöründe hem iç piyasanın dengesi korunacak hem de ülkemizin ürettiği katma değer içeride kalacak. Bu sayede stratejik sektörlerimizin başında gelen ve birçok sektörün temel taşı olan çelik sektörünün geleceği güvence altına alınacak.”

“Haksız rekabetin önüne geçilecek”

Yalçıntaş, haksız rekabete karşı yerli üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu düzenleme, ithalat kaynaklı döviz çıkışı ile ihracat kaynaklı döviz girişi arasında geçen sürenin kısalmasıyla dış ticaret dengesine de olumlu katkı sağlayacak. Yerli çeliğe olan talebin artmasıyla kapasite kullanım oranlarımız yükselecek, yatırımların önü açılacak ve Türk sanayisi güç kazanacak.”

Yeni düzenleme ile birlikte, hem iç piyasanın korunması hem de ihracatçıların daha güçlü bir şekilde desteklenmesi hedefleniyor.