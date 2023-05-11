Yerli diziler doping yaptı Atış, Kuveyt’te AVM açıyor

Mehtap HALICI

Dünya piyasalarındaki bu sempatinin Türkiye’yi ziyaret etme isteğini olumlu yönde etkilediğini ve gelen turistin her sektöre faydası olduğunu belirten Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, pazardaki hareketliliğin yatırımlara yansıdığını söyledi.

Turizm, perakende, inşaat, finans, medya ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren Atış Şirketler Grubu'nun CEO’su Ahmet Atış Orta Doğu ülkelerinden Kuveyt’e Türk AVM’si açmayı planladıklarını belirterek, yatırım kararının henüz Ar-Ge aşamasında olduğunu ifade etti. Atış, “Bu AVM’de sadece Türk markaları olacak.

Şu anda Türk firmalarıyla görüşme halindeyiz. Global lüks markalardan ziyade sadece Türk perakende markalarını oraya götürme hazırlığındayız. Türk markalarını oraya götürerek perakende ihracatı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Atış, 150 milyon dolarlık bir bütçeyle 50 bin metrekarelik bir alana bu yönde bir yatırımın yapılabileceğini sözlerine ekledi. Downtown ve Babylon başta olmak üzere Bursa’da hayata geçirilen projelerle şehre yeni dinamikler kattıklarını belirten Ahmet Atış, Vakko’nun Türkiye’deki tüm konseptleriyle en büyük mağazasının Bursa DownTown AVM’de olduğuna dikkat çekti.

Bursa'nın etkin bir kent olması sebebiyle bölgeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Atış, Bursa’da dağ ve doğa konseptli 2 otel daha açacaklarını söyledi. Yeni yapacakları otellerle birlikte toplamda 4 projenin yatırım bütçesinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğunu aktaran Atış, “Perakende de lüks konseptle ilerleme stratejimiz devam edecek” dedi.

Atış, tüm projelerinde otel, konut, ofis, yaşam merkezi, müze ve kültür sanat gibi birçok yapıyı bir arada bulunduran bütüncül projelere imza attıklarını söyledi.

Sağlık turizminde hızlanacak

Bağlık turizmi ile ilgili çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Ahmet Atış, Bursa’da 32 polikliniği olan Meditown sağlık ofisleri projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin dünyanın birçok ülkesine göre ileri seviyede olduğunu ifade eden Ahmet Atış, “Aslında biz yurtdışından ülkemize yatırımcı çekmeye çalışırken, sağlık alanına ve sağlık turizmine de yöneldik. Böylelikle bir başka projemizi de ihtiyaca göre dönüştürmüş olduk” dedi.