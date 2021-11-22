Yerli dizilerle ekonomiye 583 milyon TL katkı

Selenay YAĞCI

Netflix’in yerli dizileri ekonomiye 583 milyon TL katkı sağlarken, Türk kültürüne, müziğine ve kitaplarına olan ilgiyi artırıyor. Netflix, Hakan: Muhafız’ın lansmanından bu yana tüm Türk yapımlarına yaptığı harcamaların yarattığı ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi ile ölçtü. Buna göre Netflix, 2018’den bu yana yayına giren 10’dan fazla Türk yapımında 3 bin 300’den fazla kişiye istihdam yarattı. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk yapımına yatırım yapacağını açıklayan şirket, 10 yapımın daha yolda olduğunu söyledi.

Netflix, yerli yapımlardaki oyuncular ve ekipler için bin 700'den fazla iş fırsatı yaratırken, figüranlar için de birkaç bin günden fazla çalışma imkanı sağladı. Ayrıca Netflix dizilerinin esinlendiği kitapların satışları yükseldi. Yaklaşık 183 ülkede yayınlanan Türk dizileri, Türkiye’ye ziyaretçi de çekiyor. Ayvalık, Gaziantep, Bodrum, Bozcaada, Bursa, Foça ve Sultanahmet Meydanı, Ayasofya, Kapalıçarşı ve Mimar Sinan Türbesi gibi İstanbul'daki birçok ikonik mekan, Netflix'in Türkçe yapımlarında yer alırken dünya çapındaki izleyicilerin ilgisini çekiyor.

“Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz”

Türkiye'nin küresel ticaretine ve kültürel tanıtımına katkıda bulunma potansiyelini önemsediklerini söyleyen Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, içerik yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı. Netflix’in önümüzdeki aylarda Türk yapımlar için daha geniş bir döneme gireceğini söyleyen Mavili, “Hem sayı hem de içerik çeşitliliği artacak” dedi. Türk içeriklerini dünyanın zirvesine taşıyacağına inandıklarını belirten Mavili, “Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için çalışmalarımız hızlanacak. Bu ülkenin yetenekli ve yaratıcı ekiplerinin elinden, dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istiyoruz. Pera Palas’ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı ve adı henüz açıklanmayan Berkun Oya filmi dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelecek yılın başlarında duyurulacak çok sayıda başlığa imza atıyoruz” diye konuştu.