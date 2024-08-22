Yerli gaz üretimiyle 2024'ün ilk yarısında 350 milyon dolar cepte kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın bu hafta itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktığını duyurdu. Böylece, toplam 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Sakarya'da üretilen doğal gazdan karşılanır oldu. Üretimin ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Karadeniz keşiflerine yenilerini eklemek için çalışmalar, tespit edilen yeni sahalarda sürdürülüyor. Sondaj ve sismik arama gemileri ile gaz tespit edilen kuyularda sondaj çalışmaları yürütülürken, doğal gaz potansiyeli bulunan noktalarda arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Öte yandan, Karadeniz'de çalışmalar yapan Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerine son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi de katıldı.

Sahanın toplam gaz üretimdeki payı: Yüzde 70

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yerli kaynak kullanımının artırılması ve ithalat faturasının düşürülmesinde Sakarya Gaz Sahası'nın önemli rol oynadığına işaret etti ve ekledi:

"Yılın ilk yarısında Türkiye'nin doğal gaz üretimi yaklaşık 900 milyon metreküpe, Sakarya Gaz Sahası'nın toplam üretimdeki payı ise yüzde 70'e ulaştı. 2024 yılı sonunda toplam doğal gaz üretiminin 2 milyar metreküpü aşacağı tahmin ediliyor. Bu sayede, Türkiye'nin doğal gaz talebinin yüzde 4-5'i yerli kaynaklar ile karşılanabilecek. Türkiye'nin bu yılın ilk yarısındaki doğal gaz ithalatı faturası yaklaşık 9 milyar dolar oldu. Böylece, ocak-haziran döneminde yerli doğal gaz üretimi ile ithalat faturamız 300-350 milyon dolar civarında azaldı."​​​​​​​