Yerli hamburger markası Yesen Burger konkordato ilan etti!
Enburger markası altında faaliyet gösteren yerli hamburger markası Yesen Burger konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi.
18 şubesi bulunan yerli hamburger markası Yesen Burger yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi altında faaliyet gösteren Yesen Burger, Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkeme, şirkete 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti.
Mahkeme ayrıca firmaya geçici konkordato komiserleri atadı.
18 şubesi ve 250 çalışanı var
Şirket, 'Bi Yesen, Anlarsın' sloganıyla kendi ürettiği et ve tavuklarla hizmet veriyor.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere, yerli hamburger markasının 18 şubesi bulunuyor.
Şirketin toplam çalışan sayısının ise 250 kişi olduğu belirtiliyor.