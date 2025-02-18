Yerli havacılık sisteminden 3 yılda 2,5 milyon Euro'luk tasarruf

Milli Hava Trafik Kontrolü AR-GE Projesi kapsamında uygulamaya alınan EFS/DCL Sistemi'nin hava trafik kontrol hizmetlerinde büyük kolaylık sağlayarak işlemleri dijital hale getirdiğine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya dair yazılı açıklamada bulundu.

Uraloğlu, Sistem'in kayıtların sektörler arası transferine imkan sağladığına işaret ettiği açıklmasında, "Pek çok otomasyonu da beraberinde getirerek, hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü hafifletiyor, insan hatasını asgariye indirerek operasyonun emniyetini artırıyor. Dünyada, yalnızca söz konusu sistemde bulunan görerek uçuş şartlarındaki uçuşların bilgilerinin işlenmesinde de tam kontrol sunuluyor. Bu sayede operasyon verimliliği de üst düzeye taşınıyor" değerlendirmesinde bulundu.

29 havalimanında aktif

Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi'nin 29 havalimanında yaygınlaştırıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Sistem, özellikle Antalya, Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes gibi trafiğin yoğun olduğu havalimanlarında büyük kolaylık sağlıyor. Hava trafik yönetiminde süreçleri hızlandıran sistem, kontrolörlerin iş yükünü hafifletirken uçuşların daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunuyor, hava trafik kontrolörlerinin yeni uçuş rekorları kırmasına yardımcı oluyor. Önümüzdeki süreçte diğer havalimanlarımızda da yaygınlaştıracağız."

"Sırada farklı ülkelere ihraç edilmesi var"

EFS/DCL Sistemi'nin milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra yerli havacılık teknolojisiyle ürettiğimiz sistemle 2022 yılından bu yana 2,5 milyon Euro tasarruf sağladık. Sistem sadece Türkiye'de değil, uluslararası havacılık sektöründe de rekabet edebilecek seviyeye ulaştı ve önümüzdeki süreçte farklı ülkelere ihraç edilmesiyle ekonomik kazanç elde edilecek" değerlendirmesinde bulundu.