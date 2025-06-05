Yerli hurda geri dönüşümle üretime kazandırılmalı
Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji gibi yükselen sektörlerde kritik öneme sahip olan bakıra olan talep, gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı Küresel Kritik Mineraller Görünümü 2025 raporuna göre, elektrik altyapısındaki genişleme nedeniyle artan talep, bakır arzında ciddi riskler doğuruyor.
Mevcut madencilik projelerinin yetersizliği nedeniyle 2035 yılına kadar yaklaşık yüzde 30’luk bir arz açığı oluşacağı, bu açığın kapatılabilmesi için 2030 yılına kadar 80 yeni madenin açılması ve 250 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiği öngörülüyor.
Söz konusu artışa dikkat çeken Koç Bakır Kablo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koç, “Türkiye’de hurda bakır ihracatının sınırlandırılması ve iç piyasaya kazandırılması gerekiyor. Bu adım, iç tedariği cazip hale getirecek ve sanayide sürdürülebilirliği artıracaktır. Türkiye’de oluşan hurdaların yurt içinde değerlendirilmesi ve buna ek olarak ithalatın kolaylaştırılması, bakır sektörünü küresel rakiplerine karşı daha avantajlı konuma getirecektir” dedi.
Bakır, elektrik-elektronik ürünlerinde vazgeçilmez bir hammaddedir ve stratejik öneme sahip en temel elementlerden biri olduğunu belirten İsmail Koç, “Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara göre 2 ila 4 kat daha fazla bakır içeriyor. Bu nedenle elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerdeki artan kullanım, bakıra olan talebi her geçen gün yükseltiyor. Türkiye’deki mevcut bakır maden sahaları son yıllarda önemli bir gelişim gösterse de, artan talep nedeniyle dış pazardan hammadde alımı kaçınılmaz hale geliyor. Bu durum, iç piyasadaki üretici firmaların yüzde 80’inin ithalata bağımlı hâle gelmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.
Ayda 1000 tonluk kapasite
Kısa vadede en etkili çözümün, yerli hurda kaynaklarının geri dönüşüm yoluyla üretime kazandırılması olduğunu vurgulayan İsmail Koç, “Üç yıl önce yaptığımız fabrika yatırımıyla, üretimin tüm aşamalarını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ayda 1000 ton bakırı geri dönüştürme ve yeniden kullanma kapasitesine sahibiz” dedi.