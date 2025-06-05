Yerli hurda geri dönüşümle üretime kazandırılmalı

Mev­cut madencilik projelerinin yetersizliği nedeniyle 2035 yılına kadar yaklaşık yüzde 30’luk bir arz açığı oluşacağı, bu açığın kapatılabilmesi için 2030 yılına kadar 80 yeni ma­denin açılması ve 250 milyar dolarlık yatırım yapılması ge­rektiği öngörülüyor.

Söz konusu artışa dikkat çe­ken Koç Bakır Kablo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Baş­kanı İsmail Koç, “Türkiye’de hurda bakır ihracatının sı­nırlandırılması ve iç piyasa­ya kazandırılması gerekiyor. Bu adım, iç tedariği cazip ha­le getirecek ve sanayide sür­dürülebilirliği artıracaktır. Türkiye’de oluşan hurdaların yurt içinde değerlendirilme­si ve buna ek olarak ithalatın kolaylaştırılması, bakır sektö­rünü küresel rakiplerine karşı daha avantajlı konuma getire­cektir” dedi.

Bakır, elektrik-elektro­nik ürünlerinde vazgeçilmez bir hammaddedir ve strate­jik öneme sahip en temel ele­mentlerden biri olduğunu be­lirten İsmail Koç, “Elektrikli araçlar, içten yanmalı motor­lara göre 2 ila 4 kat daha faz­la bakır içeriyor. Bu nedenle elektrikli araçlar ve yenilene­bilir enerji gibi sektörlerde­ki artan kullanım, bakıra olan talebi her geçen gün yükselti­yor. Türkiye’deki mevcut ba­kır maden sahaları son yıllar­da önemli bir gelişim gösterse de, artan talep nedeniyle dış pazardan hammadde alımı ka­çınılmaz hale geliyor. Bu du­rum, iç piyasadaki üretici fir­maların yüzde 80’inin ithalata bağımlı hâle gelmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Ayda 1000 tonluk kapasite

Kısa vadede en etkili çözümün, yerli hurda kaynaklarının geri dönüşüm yoluyla üretime kazandırılması olduğunu vurgulayan İsmail Koç, “Üç yıl önce yaptığımız fabrika yatırımıyla, üretimin tüm aşamalarını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ayda 1000 ton bakırı geri dönüştürme ve yeniden kullanma kapasitesine sahibiz” dedi.