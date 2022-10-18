Yerli jeneratörde seri üretim 2023'ün ilk çeyreğinde başlıyor

Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güç Sistemleri Konferansı sonrası Türkiye güç sistemleri sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, EÜAŞ'ın 64 elektrik santralini kamu adına işlettiğini, bu santrallerdeki otomasyon sistemlerinde dışa bağımlı olunduğunu söyledi.

Dünyada bu otomasyon sistemlerini üreten beş ülke olduğunu belirten Alagöz, “Bu beş ülkeden biri değilseniz bu otomasyon sistemlerine göbekten bağlısınız demektir. Bu sistemleri geliştirmek teknoloji noktasında ülkemizin özgürlüğünü kazanma mücadelesidir. Bu yüzden biz yerli otomasyon sistemi geliştirmek zorundaydık. EÜAŞ olarak muhteşem bir kontrol sistemi geliştirdik. Dünyanın en hızlı mikroişlemcisini kullanıyoruz. Şu anda dünyanın en iyisi olma iddiasındayız." ifadelerini kullandı.

Yerli otomasyon sistemini ilk olarak 2,5 yıl önce Antalya'da Kepez hidroelektrik santralinde uygulamaya aldıklarına dikkati çeken Alagöz, söyle devam etti: "Şu anda 20’nci hidroelektrik santralimize uyguluyoruz. Hidroelektrik santraller bizim nihai hedefimiz değil, otomasyon sisteminde dünyanın en iyisi isek biz bunları endüstrinin her sahasına uygulamak zorundayız. Demir çelik sektöründe, çimento sektöründe, nükleer santralde ve rafinerilerde kullanabileceğimiz bir sistem geliştirdik ve kendimiz şu anda seri üretimle de 2023 yılında termik santral uygulamalarımızı başlatıyoruz. Dolayısıyla ürün uygulama alanındaki çeşitliliği de sağlayacağız. Şu anda kendini ispatlama noktasında yeter seviyenin çok çok ötesine geçti."

"Şu anda yedinci jeneratörümüzü üretiyoruz"

Alagöz, ilk yerli jeneratörün 4 yılda, ikinci jeneratörün ise 4 ayda üretildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Artan bilgi birikimimizle jeneratör teknolojisinin üzerinde gelişmeler yakaladık ve kendi jeneratörlerimizin verimliliğini artırarak 150 megavatlık jeneratörü 180 megavata çıkarmayı başardık. Dolayısıyla artık biz jeneratör konusunda tecrübesini ortaya koymuş kendi standartlarını belirlemiş bir ekibiz. Şu anda yedinci jeneratörümüzü üretiyoruz. Ancak 1-2 jeneratör üretmek bizi tatmin etmiyor. Bizim yükselen enerjimizle seri üretime geçmemiz gerekir. 2023'ün ilk çeyreğinde Ankara'da seri üretime geçmek için fabrikayı kuruyoruz."

Alagöz, yerli türbin üretimiyle ilgili çalışmaların son aşamasına gelindiğini belirterek, “Tasarımımızı bitirdik, model türbinini ürettik. Şu anda türbin üretim aşamasında ve adı Hasan Polatkan olan 62 yaşında bir hidroelektrik santralimiz var. Artık değişmesi gerekiyor, yenilenmesi gerekiyor. İsmini yenilemeyeceğiz. Ama Sakarya nehrinin üzerinde Türk mühendisin ayağa kalkışını göreceğimiz yerli türbin, yerli jeneratör ve yerli kontrol sistemiyle yerli santral kuracağız inşallah. Onu da 2023'ün hemen ikinci çeyreğinde başarmayı ümit ediyoruz.” diye konuştu.